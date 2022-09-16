10月0+7草案外流　交部爭取禁團令鬆綁「同步開放出入境」

▲禁團令即將鬆綁，交通部爭取同步開放出入境。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心邊境鬆綁草案外流，10/10規劃開放0+7免居檢，每天2萬人入境，可搭大眾交通工具，並取消禁團令。指揮中心證實是研擬中草案，時程會有調整。交通部已向指揮中心爭取，0+7開放可搭配出入境同時鬆綁，國人將可同步組團出國，不過仍待指揮中心評估和決定。

指揮中心研擬「邊境管理及開放建議」草案外流，根據草案規劃，預計9/26起放寬每週6萬人次入境，維持3+4，但可全程一人一室，入境當天免唾液PCR檢測，發放4劑快篩；10/10規劃開放0+7免居檢，每天2萬人入境，可搭大眾交通工具，並取消禁團令。指揮中心今證實是研議中的草案，不過「日期及內容會再調整」。

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因應國境鬆綁，觀光局也已擬妥「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，指揮中心已正式核定，要求出入境旅客、導遊領隊都需要施打追加劑，團體旅遊需採團進團出，不能脫隊等，不過因應未來可開放入境旅客搭乘大眾運輸工具，觀光局規劃針對已核定出入境指引配合未來可能新防疫規定再做微調，並進行滾動調整。

交通部長王國材今出席公開活動被問及國境鬆綁時表示，現在邊境開放逐步開放，9/12起55個國家開放免簽，後續會陸續開放，需視疫情，高點往下之際，指揮中心會更明確宣布，交通部要做的是出入境指引和相關導遊領隊訓練、媒合，這些都在進行中，等指揮中心專業判斷後，會配合執行。

王國材指出，觀光業普遍反映導遊不足，疫情期間很多都已經轉業，他已請觀光局協助人才媒合，把人才找回來，導遊對旅遊工作生疏，針對相關教育和語言訓練都在進行中，隨著國際逐漸開放，人才培育和媒合持續進行。

針對未來禁團令鬆綁，過往定調為先開放入境，再開放出境，是否將改為出入境同步開放，王國材接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，交通部的想法是邊境開放之際，0+7檢疫措施搭配同時開放出入境，對旅行業者才有幫助，觀光局已經正式向指揮中心提案，但仍視看指揮中心決定和宣布。

針對禁團令開放之日不遠，觀光局表示，針對入境團客招攬需要商品和廣告上架，通常準備1到2個月準備期，長程線也可能要1到3個月，但即便疫情期間，台灣對國際的行銷沒有停止，期盼禁團令開放當月就可以見到國際觀光客來台，不過根據日本開放例子來看，成長曲線將會是慢慢升溫。

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