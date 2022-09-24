南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

▲北韓曾於2019年10月試射北極星3型潛射彈道飛彈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國尼米茲級核子動力航空母艦9號艦「隆納•雷根號」（CVN-76）已於昨（23）日停靠南韓釜山作戰基地，預計9月底將與南韓展開聯合訓練。對此，北韓（朝鮮）疑似極為不滿，正準備試射潛射彈道飛彈（SLBM）。南韓軍方便主動捕捉到北韓準備試射飛彈的跡象，並罕見先行一步對外主動公開。

根據《韓聯社》，南韓軍方關係人士今（24）日指出，已偵測到北韓疑似在咸鏡南道新浦一帶準備試射SLBM，目前南韓軍方正針對相關設施與動向進行嚴密監控；不過，南韓軍方卻未明確指出究竟是偵測到北韓軍方展開的何種可疑活動。

南韓總統辦公室副發言人李載明（이재명，音譯）表示，總統尹錫悅結束英國、美國、加拿大尋訪行程後搭乘空軍一號專機返國時，親自在機上主持國防安全檢驗會議，全程掌握北韓疑似準備試射SLBM的動態等相關消息。

北韓若強行試射SLBM，恐怕會被外界視為是針對美國在韓半島（朝鮮半島）海域部署「戰略資產」與展開美韓聯合海上訓練的行徑表達不滿。至於南韓軍方罕見主動對外釋出北韓正準備試射SLBM的消息，恐怕是想警告北韓切勿輕舉妄動。

據悉，咸鏡南道新浦市設有新浦造船廠，是北韓海軍用來打造潛艦、研發與試射SLBM的重要基地，附近還設有地上試射場。

報導指出，北韓自從2016年多次試射北極星系列的SLBM後，在實施飛彈輕型化下，去年10月19日從海底的潛艇試射迷你SLBM、今年5月7日尹錫悅就職前更在新浦外海從潛艇試射疑似為迷你SLBM的短程彈道飛彈。

另外，《北緯38度》（38 North）指出商業衛星拍攝到新浦造船廠的浮動式船塢附近出現包括駁船在內的6艘可疑船隻，疑似是北韓正準備讓新打造的潛艇下水。

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