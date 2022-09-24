尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

▲南韓總統尹錫悅、加拿大總理杜魯道展開雙邊會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統在此次英、美、加巡訪行程中鑄下諸多爭議，不僅引起國內民眾反彈，還導致國內支持率再度下跌至不到30%，他於當地時間23日抵達加拿大首都渥太華，與加拿大總理杜魯道舉辦會談，雙邊升級為「總括性戰略夥伴關係」，在核心礦物供應鏈、電池與電動車價值鏈等展開合作。

根據《韓聯社》，尹錫悅與杜魯道（Justin Trudeau）於23日下午展開雙邊會談，同時發表以「大韓民國與加拿大：一起富強」為題的聯合聲明，表示雙方已準備好透過共同的行動增進共享價值，追尋雙邊關係的現代化，「今日，我們決定將兩國關係升級為『總括性戰略夥伴關係』。」

對於更新南韓防衛廳與加拿大國防部簽署的「軍需物資合作備忘錄（MOU）」、韓國產業技術評價管理院與加拿大國家研究院簽署的「產業技術革新夥伴關係備忘錄」之更新，韓、加雙方表示歡迎態度。

有鑑於經濟上的利害關係與軍事國防之間的重要性愈加提升，尹錫悅、杜魯道雙方同意增進合作，共同應對經濟安保上的挑戰，同時深化供應鏈上的戰略夥伴關係，其代表領域包括核心礦物供應鏈、電池與電動車價值鏈，「盼能在韓國與加拿大建構包括核心礦物，以及支撐清淨能源和能源安保的價值鏈，鑑於未來簽署諒解備忘錄的必要性，雙方達成協議。」

另外，尹錫悅、杜魯道還談及北韓（朝鮮）的核武問題，杜魯道對於實現韓半島（朝鮮半島）去核與和平繁榮表達支持。

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