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大陸 大陸焦點 特派現場

美女博士大學任教被誤會是大一新生　高EQ曬學歷回應酸民質疑作秀　

記者魏有德／綜合報導

大陸一名博士生畢業後成為大學教師，平時喜歡用影片紀錄生活，由於她有著清麗亮眼的外表，還被學校門衛誤認為是新生。這名美女教師名叫趙琳，影片在網路爆紅後，引起不少酸民質疑她在作秀，不過，她展現高EQ，秀出學生證、校友卡和教師證，並表示不露出學校名稱是為了保護隱私。

▲大陸一名美女博士赴大學任教，被誤認為是大一新生。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名美女博士赴大學任教，被誤認為是大一新生。（圖／翻攝微博，下同）

《上觀新聞》報導，北京一名95後美女學霸北大博士畢業後，成為了一名大學老師。因高顏值氣質佳，在網上走紅。同時也引來質疑，認為她故意掩蓋本科學校名稱，博士為交錢就可以讀的項目，博士論文內容有水分等等。

▲大陸一名美女博士赴大學任教，被誤認為是大一新生。（圖／翻攝微博）

據悉，這位美女老師名叫廖琳，為北京大學光華學院17級的博士生，主要研究社交媒體營銷與信息（資訊）傳播。讀博期間，曾獲北京大學校長獎學金、光華管理學院三好學生等獎勵，間接證明學歷並非「混」來的。

▲大陸一名美女博士赴大學任教，被誤認為是大一新生。（圖／翻攝微博）

面對質疑，廖琳公布她的學生證、校友證及教師證回應。她表示，自己的本科是大連理工大學，目前任職單位是北京物資學院，沒有刻意遮掩學歷，「本科卡因已經遺失，所以無法展示，不露出單位名稱是為了保護隱私。」

▲大陸一名美女博士赴大學任教，被誤認為是大一新生。（圖／翻攝微博）

雖然趙琳成為教師後迎來不少批評和質疑，不過，還是有許多網友給予正面肯定，稱讚她在新生訓練時，坐在草地上帶領著新生適應學校生活的畫面很陽光，也有網友表示，趙琳在講台上的形象宛如女神，有一種獨特的魅力，會讓學生上課精神更加振奮。

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