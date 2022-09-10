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台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

▲台南市東山區吉貝耍國小吳明家教師及青山國小謝易教師，獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東山區吉貝耍國小吳明家教師及青山國小謝易教師，獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部日前公布111年度數位學伴計畫獲獎名單，其中國中小傑出帶班老師部分，全國18位，台南就有2位獲獎，分別是東山區吉貝耍國小吳明家教師及青山國小謝易教師，表現亮眼。

台南市長黃偉哲表示，特別感謝2位教師長期對偏鄉教育及課後陪伴學生線上學習的貢獻，本次獲獎實為對教師、學校以及臺南市推動偏鄉數位教育的肯定。

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教育局鄭新輝局長表示，數位學伴計畫不同於一般的線上教學，是以學伴制為概念，培植大學生擔任偏鄉學童的大學伴，藉由教學端(大學伴)與學習端(小學伴)進行一對一的線上即時教學。而「帶班老師」的角色，就是擔任中間的橋樑，包含督導學童上課狀況及安全、填寫帶班日誌及回饋反思、了解學童學習需求及學習成效，藉以彌補數位的空間距離，增加人文的情感溫度。

吉貝耍國小吳明家教師，從學生時期的大學伴身分轉變為現在的帶班老師，除了期盼小學伴透過課程習得知識外，也希望大學伴藉由教學的省思而有所成長，如同當年曾身為大學伴的他，始終對陪伴偏鄉學童進行數位學習懷抱著初衷及熱情，未來也將持續播下待發芽的希望種子。

▲台南市東山區吉貝耍國小吳明家教師及青山國小謝易教師，獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東山區青山國小謝易教師，在參與數位學伴計畫的二年期間，創造連續兩年獲評審青睞的優異表現。用心經營班級，制定班級管理公約、獨具巧思運用設備專用制、個人任務及獎勵機制，將大、小學伴視同家人互相扶持、鼓勵，體現「生命陪伴生命、生活教導生活」的核心價值。

教育局表示，面臨後疫情時代數位學習已成主流趨勢，弭平偏鄉數位學習落差，除要投注設備及師資，還需仰賴情感的交流陪伴及支持鼓勵，感謝在偏鄉參與計畫的學伴及帶班老師們，更期待更多夥伴一起加入數位學伴計畫的行列。

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台南教師教育部數位學伴計畫

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