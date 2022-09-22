強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

▲陳吉仲赴花蓮勘查農產業受強震損害情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震造成花蓮鄉親日常生活、民生經濟、農產業發展等面向受到衝擊，行政院農業委員會主委陳吉仲21日抵達花蓮視察地震受災情形，花蓮縣長徐榛蔚積極向中央爭取專案救助，以及給予民間業者低利貸款等協助，期盼中央各相關單位，能全力支持花蓮。

陳吉仲抵首站至赤科山視察農路搶修進度，指示農委會水保局加速辦理搶修與水土保持工作，花蓮縣政府農業處長陳淑雯爭取赤科山與六十石山兩座花蓮知名的金針花山後續整體復健工程，盼中央能夠全力支持，陳主委當場允諾。陳淑雯表示，平原與山地的農業發展型態具有差異性，像是申請中央興建蓄水池的規定上，希望中央能夠因地制宜，給予適合在地的協助。山上農友也反映，希望陳主委能夠協助和國家通訊傳播委員會協調完善的通訊設施，讓山上遇有災難時，能與外界仍有暢通聯繫。

農業處長陳淑雯表示，本次918地震讓在地糧食業者廠房設施設備遭受嚴重損壞，連帶影響的是花蓮的稻作農友，特別和陳主委爭取在視察行程中安排至民間糧食業者的廠房現地視察。陳主委於現場表示，受災的糧食業者，對於損壞的冷藏筒、乾燥機等設備，政府補助6成重新購置並啟動政策性專案低利貸款，可向農糧署東區分署及農業金融局洽詢申請。

接續陳吉仲前往富里鄉農會，聽取富里鄉農會總幹事張素華簡報農會地區受災情形，花東製米股份有限公司負責人黎煥銘、池上米東竹碾米工廠負責人陳訓智亦同時與會。陳主委表示，農會辦公大樓等建築、設施受震災影響者，農委會輔導處將協助相關修繕經費的補助。

會中交流時，農業處長陳淑雯與玉溪地區農會總幹事蔡宗翰皆提出目前農地農田隆起狀況，陳淑雯說，近日勘災，看到玉里多處農田隆起、農水路毀壞，且農田高低落差將影響水田灌溉及農機使用，另外許多畜禽場亦有設施設備損壞的情形，希望中央能給予協助。陳吉件回應，水稻受災的部分，將由農委會評估直接公告現金救助，並說明農漁畜生產，只要因地震造成的損害，達天然災害救助標準，則可啟動現金救助，但各作物受影響樣態不一，公告細節待農委會討論。除糧食業者外，因地震受災的農民也可申請政策性專案低利貸款，農水路基礎建設將由農水署進行修整，但須請縣政府督促鄉鎮公所幫忙盤點，進行提報。

農業處長陳淑雯表示，將盡快請各公所協助，以最短的時間將農漁畜受損情形提報，如有未達受損基準的部分，希望中央能給予花蓮農產業專案的輔導補助。