「狗搖尾巴變尾巴搖狗」　媒體人曝：民進黨失選戰主控權

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（組合圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻連日攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，輿論發酵之際，外界也開始出現「投給陳時中，就是支持周玉蔻」的聲浪。媒體評論員李正皓昨（23）日分析，陳時中目前民調仍輸蔣萬安，而支持度無法提升的原因在於陳時中仇恨值太高，因此就算選舉技巧再好，支持度上升空間也有限，如今還背了一個「蔻蔻姐」負重前行。媒體人黃暐瀚則說現在選戰變成「尾巴搖狗」，過去曾幫助民進黨的意見領袖、網紅已經全面失控。

▲李正皓。（資料照／翻攝自李正皓臉書）



九合一選戰在即，針對周玉蔻連日砲轟蔣萬安身世，李正皓昨（23）日在節目《關鍵時刻》中分析，根據《ETtoday新聞雲》民調，蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，陳時中則是29.4%，位居第二。李正皓說，陳時中的選舉技巧很好，但是他仇恨值太高，再加上現在背負著「蔻蔻姐」負重前行，因此就算選舉資源再好也爬不上去。

黃暐瀚則指出，陳時中總共接受周玉蔻專訪12次，周玉蔻攻擊慈濟時，陳時中甚至坐在旁邊點頭。黃暐瀚說，雖然這不是說陳時中認同周玉蔻，但這種時候就不能切割。後來去問陳時中競選總部，為何總統蔡英文都已經切割周玉蔻，陳時中還願意接受周的專訪，但競總竟然回應並無安排此行程。

黃暐瀚認為，如果台北市喜歡周玉蔻的人超過一半，陳時中就會當選，但反之，如果不是的話，陳時中就危險了。黃暐瀚說，如果一個市長候選人，被認為是無法拒絕他人，那也會讓選民覺得這個候選人「召之即來，揮之即去。」

對於周玉蔻連續爆料「晶華緋聞案」，黃暐瀚表示，現在已經變成「尾巴搖狗」，包含最近質疑高虹安的56K數據機、質疑慈濟，都不是民進黨出手的，民進黨已失去選戰的主控權。過去曾經幫助民進黨的網紅、意見領袖，現在已經完全失控，無法抓住選戰的方向。

▼陳時中、周玉蔻。（組合圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

