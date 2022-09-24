　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

▲▼英王查爾斯三世的開工照。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

▲白金漢宮24日公開查爾斯三世的開工照。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

記者葉睿涵／綜合報導

英國查爾斯三世登基至今已滿半個月，白金漢宮24日秀出他「開工」的新照，延續已故英女王的傳統，在照片中與象徵君主立憲制的「紅箱」合照，顯示新王如今一切已步入正軌。最新民調顯示，查爾斯三世上任後已俘獲多數民心，認同他的民眾增加了12%，而且對王室的好感度也上升了5個百分點。

據《每日郵報》報導，這張照片是查爾斯三世上週在白金漢宮「18世紀廳」執行公務時所攝。從照片可見，查爾斯三世當時身後放著一張他父母的黑白合照，身旁則有一個裝滿文件的「紅箱」，讓剛即位的查爾斯三世看起來十分忙碌。

實際上，查爾斯身旁的這個「紅箱」其實大有來頭。王室同時秀出女王過去與「紅箱」的照片解釋，除了拜訪行程及出席活動外，無論英國君主身在何處，其私人秘書都會將「紅箱」送到君主身邊，好讓君主可以審閱「紅箱」內的文件。

這些文件分別來自英國內閣大臣、各政府單位首長，或是英聯邦國家或地區代表，內容包括政策制定相關公文、每日議會摘要、外交電報等。雖然部分文件只具資訊性質，但有些則是需要君主簽名批准的文件。

查爾斯三世登基至今剛滿2週，市場研究公司「益普索」（Ipsos）最新民調顯示，他的好感度已明顯上升，認為他會成為好國王的比例從49%升高到61%，而且認同英國沒有王室會更糟糕的人，也從6月女王登基70年白金禧後的42%上升至47%。

►查爾斯另一身份曝！坐擁「全英最大有機食品王國」　1年狂賺1.2億
►來不及見女王真相！哈利「硬要帶梅根」錯過專機　氣到不和爸爸吃飯

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領
告定了！她曝張淑娟「非常憤怒」　週一提告周玉蔻
《放進去一下下就好》別亂唱！　呂秋遠警告：律師費很貴
作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！工作人員心疼到哭
逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」　她喊：是王姓女子
驚悚畫面曝！轎車「0剎車」猛撞機車　人車噴飛慘死
快訊／雨彈一早就開炸！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

頭巾女孩之死！伊朗「血腥鎮壓」奪50命　親政府派鼓吹：處決暴徒

俄頂尖航空科學家「跌下樓梯」當場摔死　今年第10位離奇死亡寡頭

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘後受虐證據曝　對比照太驚人

Costco財務長暗示「會員年費」也要漲！　可能時間點曝光

美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

賀錦麗將訪日韓　討論台海和平穩定重要性

與王毅會晤　布林肯強調維護台海和平穩定

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店送90碗：全都過來吃

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

尹錫悅拜會加拿大總理杜魯道　韓加「戰略夥伴」關係升級

頭巾女孩之死！伊朗「血腥鎮壓」奪50命　親政府派鼓吹：處決暴徒

俄頂尖航空科學家「跌下樓梯」當場摔死　今年第10位離奇死亡寡頭

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘後受虐證據曝　對比照太驚人

Costco財務長暗示「會員年費」也要漲！　可能時間點曝光

美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

賀錦麗將訪日韓　討論台海和平穩定重要性

與王毅會晤　布林肯強調維護台海和平穩定

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定、各國都在檢討做法

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

高雄必去早午餐！份量大的美式大早餐　明太子軟法獨特香氣超好吃

「國泰雍萃」享北士科宜居條件　重磅建設爭取亞運再添利多

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

跨年住飯店「免費吃早、晚餐」！加碼送樂園門票　還能賞煙火

張育成連2戰先發吞K　法官沒開轟洋基仍險勝紅襪

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

國際熱門新聞

主管竟是獸父！重判428年鞭刑240下

女每周燒20根香　6年後得肺癌

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　可繞過新冠疫苗

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

俄國逃難潮！29歲預備役「拋下孕妻」越境

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

美股重挫486點　3萬大關失守

TikTok前高層辭　不滿聽命字節跳動

更多熱門

相關新聞

查爾斯另一身份曝光！　一年狂賺1.2億

查爾斯另一身份曝光！　一年狂賺1.2億

英女王伊莉莎白二世駕崩後，長子查爾斯終於結束長達70年的待位時間，繼位成為新王。然而，查爾斯在擔任王儲期間也沒有不事生產，除了成立20多個慈善機構外，還創立了自己的有機食品王國「Duchy Originals」，推銷自家農場的有機農作物與飲料。

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

英正妹出國手術　拆繃帶見「4個胸部」氣炸

英正妹出國手術　拆繃帶見「4個胸部」氣炸

安德魯驚爆曾和黛妃密謀「阻查爾斯繼位」

安德魯驚爆曾和黛妃密謀「阻查爾斯繼位」

英「2舊鈔」1週後作廢　民眾忙衝央行換錢

英「2舊鈔」1週後作廢　民眾忙衝央行換錢

關鍵字：

英國英女王查爾斯三世紅箱民調王室

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

他怨1樓、頂樓打死不都更！來人秒懂「1周天價賣出」

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面