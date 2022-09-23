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來不及見女王真相！哈利「硬要帶梅根」錯過專機　氣到不和爸爸吃飯

▲▼趕不及見女王最後一面的哈利，抵達蘇格蘭時神情憔悴。（圖／翻攝自推特）

▲趕不及見女王最後一面的哈利，抵達蘇格蘭時神情憔悴。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英女王9月8日駕崩，哈利王子因太晚趕到蘇格蘭，來不及見祖母最後一面，留下遺憾。此前有消息稱，哈利是因為王室沒有為他安排專機，所以才無法迅速前往巴爾莫勒爾堡，但英媒最近爆料，原來哈利是因為極力替梅根爭取一起前往蘇格蘭的機會，所以才會錯過王室專機，甚至還因此氣到拒絕和父兄共進晚餐。

據《太陽報》等英媒報導，9月8日下午，哈利接到王室的消息，告知女王健康惡化，已開始接受醫療監測，要求所有王室成員趕往巴爾莫勒爾堡見女王最後一面。然而，就在哈利的發言人宣布梅根也將同行後，父親查爾斯立刻打給了哈利，以「不合適」為由拒絕讓梅根同往。

▲▼ 英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳，王室多名成員一路陪伴。哈利與梅根離場時手牽著手。（圖／路透）

▲英媒爆料，哈利趕不及見女王最後一面，是因為忙著為梅根爭取一同前往蘇格蘭的機會。（圖／路透）

哈利隨後與查爾斯產生爭執，一來一往中，他錯過了威廉和叔叔安德魯前往蘇格蘭的專機，不得不自行安排前往蘇格蘭的交通，最終遲至晚間6點35分才抵達蘇格蘭亞伯丁機場，當時女王早已駕崩。

知情人士透露，哈利為此氣得拒絕了查爾斯當晚的邀請，不和威廉、卡蜜拉一同在查爾斯的別墅共進晚餐，反而驅車到11公里外，和叔叔安德魯和愛德華共餐。第2天早晨，哈利就迫不及待地搭上第一班返回倫敦的航班，與梅根在溫莎城堡的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）會合。

報導稱，威廉與查爾斯一直致力修復與哈利的關係。即使哈利拒絕與查爾斯共進晚餐，威廉仍邀請哈利夫婦一起會見在溫莎城堡外憑弔女王的民眾，而且查爾斯也告訴哈利，只要哈利在英國，隨時都可以跟他共餐。不過，哈利與梅根似乎並不領情，2人在女王國葬後的24小時內迅速返美，回到兒女身邊。

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