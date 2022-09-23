查爾斯另一身份曝！坐擁「全英最大有機食品王國」　1年狂賺1.2億

▲查爾斯三世也是有機食品公司Duchy Originals的創辦人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世駕崩後，長子查爾斯終於結束長達70年的待位時間，繼位成為新王。然而，查爾斯在擔任王儲期間也沒有不事生產，除了成立20多個慈善機構外，還創立了自己的有機食品王國「Duchy Originals」，推銷自家農場的有機農作物與飲料。

據CNN報導，查爾斯三世一直都非常熱衷於環保事業。1990年，還是威爾斯親王的查爾斯，為了推廣環保與有機農業理念，特別將位於格羅斯特（Gloucestershire）的海格羅夫莊園（Highgrove）改造成一個完全有機的農場，並成立「Duchy Originals」推銷自家農場的有機產品。

▲查爾斯三世對Duchy Original大小事都親力親為。（圖／達志影像／美聯社）

該公司的第一個產品是1992年面世的燕麥餅乾。一開始，查爾斯只將他的產品放在哈洛德百貨（Harrods）或福南梅森（F&M）等高端百貨公司售賣，但隨著「Duchy Originals」在2009年與連鎖超市「維特羅斯」（Waitrose）合作後，就開始蓬勃發展，並一躍成為英國最大的有機食品和飲料品牌。

報導稱，如今「Duchy Originals」的系列產品已擴展到300種，而且光是2020年到2021年3月，該公司的稅前收入就高達360萬英鎊（約新台幣1.2億元），讓查爾斯非常光榮。他曾在訪問英國駐西班牙大使館時，帶著「Duchy Originals」的產品高興表示，「你知道嗎？我可是白手起家的百萬富翁！」

▲查爾斯三世過去曾與卡蜜拉王后一同到維特羅斯超市視察Duchy Original的產品。（圖／達志影像／美聯社）

然而，查爾斯繼位後，「Duchy Originals」的所有權要交給誰成了懸而未決的新問題。發言人表示，他們將待時機成熟時與王室就未來安排進行討論。觀察人士認為，「Duchy Originals」可能會像查爾斯的親王爵位一樣，被交到威廉王子的手中，因為哈利王子雖然曾學過有機農業，但他可能不會像查爾斯一樣親力親為，而且威廉2014年也曾在劍橋大學修過農業管理課程。