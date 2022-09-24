　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

▲▼肯亞民眾接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前非洲許多國家仍仰賴COVAX機制取得新冠疫苗，圖為肯亞民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登日前表示，美國的新冠肺炎疫情已經結束，而各國也陸續鬆綁防疫限制。WHO高級官員則警告，如果富裕國家不協助落後國家對抗疫情，「三個月後浪潮會重新來襲，而你的手上沾滿鮮血。」

根據《路透社》報導，世界衛生組織（WHO）秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）表示，富裕國家必須把新冠肺炎當成全球問題來解決，當他聽到歐美各國紛紛回歸正常生活時，就立刻想到，「太好了，那你們現在可以幫助我們來完成世界上其他地方的防疫工作了！」

艾沃德表示，他所領導的小組負責重點在於讓全球公平獲得疫苗，目前他們還沒到要結束工作的時候，各國仍就需要做好準備，協助落後國家對抗病毒，「如果你現在就放鬆，三個月後這波浪潮就會重新來襲，我的天，而你的手上就沾滿了鮮血。」

艾沃德強調，美國總統拜登公開表示「疫情已經結束」是有道理的，因為美國可以很容易獲得所有對抗疫情的工具。他也說，目前貧窮國家仍仰賴「疫苗求取得機制」（COVAX）取得援助，一旦其他工業化國家認為疫情已經結束，那麼整個系統就有可能崩潰。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲沿海「6城市」快速下沉！天津、胡志明市入列　關鍵原因曝光

報復伊朗向俄販售無人機！烏克蘭降級外交關係：他們與邪惡為伍

台灣爭取參與聯合國　聯大總辯論「添4友邦聲援」

安倍國葬倒數3天！耗資16.6億　日本人狂問：怎會比女王葬禮還貴？

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

亞洲沿海「6城市」快速下沉！天津、胡志明市入列　關鍵原因曝光

報復伊朗向俄販售無人機！烏克蘭降級外交關係：他們與邪惡為伍

台灣爭取參與聯合國　聯大總辯論「添4友邦聲援」

安倍國葬倒數3天！耗資16.6億　日本人狂問：怎會比女王葬禮還貴？

「5公分指甲剪」直插男嬰喉嚨　驚悚X光照曝！好奇把玩竟誤吞

富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

南韓軍方：北韓恐正準備試射「潛射彈道飛彈」

「不怕死就能無敵了！」俄主教急籲別落跑　擋不住逃難潮

佛州州長簽署命令防中國資安威脅　台灣官員「到場見證」

查爾斯三世上工了！民調狂漲12%　開工照「神秘紅箱」意義曝光

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

TOYOTA公布10月停產工廠名單　2間RAV4生產據點停工12天

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

主管竟是獸父！重判428年鞭刑240下

女每周燒20根香　6年後得肺癌

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　可繞過新冠疫苗

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

Costco財務長暗示「明年1月」年費恐調漲

俄國逃難潮！29歲預備役「拋下孕妻」越境

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

幫忙拉門卻沒說謝謝　37歲男被亂刀捅死

更多熱門

相關新聞

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

美國研究人員22日發布報告指出，與從未感染過武漢肺炎（新型冠狀病毒疾，COVID-19）的人相比，染疫者一年後出現各種腦損傷的風險更高。

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

泰國將解除緊急狀態　10月起不須疫苗證明

泰國將解除緊急狀態　10月起不須疫苗證明

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁 快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁 快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情WHOCOVAX

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面