泰國將解除新冠緊急狀態　10月起入境不須疫苗或陰性證明

▲ 新曼谷國際機場（BKK）人潮回流。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國政府2020年3月因新冠疫情宣布全國緊急狀態，疫情趨緩後，近期將新冠肺炎從「危險」降級為「受監控」傳染病，23日進一步宣布，即將解除實施2年半的全國緊急狀態，10月起也不再要求入境旅客提供疫苗接種或陰性證明。

根據《彭博》，泰國公共衛生部副部長沙堤（Sathit Pitutecha）23日表示，疫情指揮中心已同意讓實施全國緊急狀態的行政命令在30日到期後不再延長。這項緊急措施自2020年3月開始，使政府推動疾病管制計畫時可跳過多道程序。

隨著確診數下降，疫苗接種率上升，泰國已解除對旅遊及商業的多數限制，並將新冠肺炎從與鼠疫、天花相同的危險性傳染病降級，成為與登革熱同等級的受監控傳染病，反映全球疫情緩解及高接種率。官員看好此舉將促進旅遊業發展，而旅遊業也被視為經濟復甦的關鍵。

外交部副發言人納塔帕努（Natapanu Nopakul）23日也宣布，下月起入境泰國的旅客不再需要提供疫苗接種證明或新冠檢測結果，檢測呈陽性、輕症和無症狀者不需隔離，不過在擁擠場合仍須戴口罩並遵守其他防疫措施。

今年7月取消入境前登記和保險要求以來，泰國遊客人數激增，官方數據顯示，今年1月1日至9月21日間遊客人次估計達526萬，遠高於2021年的42萬7869人次。根據泰國央行數據，疫情前旅遊相關產業佔泰國經濟及就業的1/5，2019年有近4000萬海外遊客入境泰國，創造逾600億美元收入。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》