確診過就沒事？　美研究警告：曾染新冠者「腦損傷」風險增加

▲美國一項研究發現，感染新冠肺炎的患者比未染疫者更容易出現各種腦損傷相關疾病。圖為5月24日台北民眾接受新冠病毒採檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際生物醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）22日刊載一項美國研究顯示，感染新冠肺炎的患者，在1年後較容易出現44種大腦損傷和其他神經系統相關疾病，包含中風、認知和記憶障礙、憂鬱、癲癇、不自主肌肉收縮，以及其他類似帕金森氏症等症狀。

根據路透社報導，美國華盛頓大學醫學院的臨床流行病學家艾爾阿里（Ziyad Al-Aly）博士是研究作者之一，他在一份聲明表示，「研究結果顯示了COVID-19具破壞性的長期影響。」他說，過往研究關注的是更小範圍的疾病，且主要集中在住院重症患者，但這項研究同時包含住院與未住院案例。

艾爾阿里與團隊成員利用美國退伍軍人醫療保健系統進行研究，分析了從2020年3月1日到2021年1月15日間被驗出COVID陽性的15.4萬名退伍美軍的醫療紀錄，並與其他560萬名同期未感染者、580萬名疫情大流行前患者的醫療紀錄做比較。

結果發現，比起從未染疫的族群，曾感染新冠病毒者出現大腦和其他神經系統疾病的人數增加了7%。團隊表示，若依全美確診病例估算，這意味著可能有約660萬人受到與新冠病毒相關的大腦損傷。

▲染疫輕症者仍有機會受「長新冠」症狀所苦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記憶障礙──俗稱腦霧，是最常見的與大腦相關的「長新冠」（Long COVID）症狀之一。研究顯示，新冠患者與從未染疫者相比，罹患腦霧的風險高出77%。另外，曾染疫者發生缺血性中風的可能性也高出50%，癲癇發作風險高出80%，出現憂鬱、焦慮等精神健康障礙高出43%，輕度至重度頭痛的風險高出35%，出現顫抖、不自主肌肉收縮、類似帕金森氏症等運動障礙的風險則高出42%。

其他像是視力模糊、眼睛乾澀和視網膜炎症等眼部問題，曾染疫患者的患病風險也比從未感染者增加了30%，耳鳴、聽見嗡嗡聲等聽力異常的風險則高出22%。

艾爾阿里表示，考量到新冠疫情涉及全球的巨大規模，因應這些挑戰需要制定緊急且協調一致的世界、國家和區域的衛生應對策略，但到目前為止仍然缺乏後疫情時代的應對計畫。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》