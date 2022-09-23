侯友宜首場造勢直搗綠營票倉　林佳龍喊「記得請假」：來場君子之爭！

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜24日晚間將在三重向日葵廣場舉辦首場大型造勢活動，38位國民黨新北議員與參選人都會到場，對於侯首場造勢選在綠營傳統票倉，民進黨新北市長參選人23日表示，自己很有信心，也歡迎侯市長來三重造勢，「當然希望他能夠請假、行政中立，讓這場選舉是君子之爭。」

年底九合一選舉倒數 64 天，林佳龍23日晚間出席新北市議員鍾宏仁、李倩萍主辦「新北大翻新，議員逗陣拚」新莊場和蘆洲場座談，林佳龍指出，過去台北縣就地升格為直轄市，就是希望透過新北來帶動包括台北、基隆、桃園的首都圈發展，然而侯友宜從副市長做起已經 12 年過去，新北市預算也多了一倍，但是並沒有真正的蛻變、轉大人。

林佳龍指出，近期的媒體調查趨勢顯示，新北市在六都許多評比都吊車尾，給了侯市長 12 年，他不僅滿意度往下走，還坐這山、望那山，「這是關鍵時刻，中央要支持新北，但新北市政府要有辦法跟中央合作」。

對於市政願景，林佳龍表示，擔任直轄市長需要有格局、有國土規劃能力，他也以過去台中市長、交通部長的職務為例，包括整合大台中中、彰、投、苗整體發展、基隆輕軌改造中運量捷運、支持新北市打造捷運環狀線、核定林口、五股、北土城、汐止四個交流道、推動淡江大橋與捷運共構、關渡新橋、高快速道路立體化⋯⋯等，都是國土規劃的高度。

媒體問及侯友宜明晚第一場選舉造勢選擇三重，是否想搶綠營票倉？林佳龍回應指出，三重是民主聖地，歷屆選舉民進黨得票都能過半，「我們這次也有信心，在三重已辦過很多場造勢活動」，侯市長選擇從三重來造勢，這是民主競爭，我們也表達歡迎。

林佳龍指出，原本侯友宜說在 10 月 20 號之後才會投入競選活動，現在既然提早「當然希望他能夠請假、行政中立，讓這場選舉是君子之爭，選情熱一點，民眾也更能了解候選人主張，選賢與能。」