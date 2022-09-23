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王必勝曝指揮中心解編2條件　自主防疫「不用太多強制手段」

▲▼9/21中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內準備在10/13邊境解封，入境檢疫改採0+7，讓國人全部恢復正常生活，而新冠肺炎是否要調降法定傳染病、指揮中心何時規劃解編？指揮官王必勝今（23）日回應，法傳改類比照流感監測重症，是疫情最後階段，目前還沒有往此方向討論，至於指揮中心解編需符合2條件，疫情穩定趨近於流感化，另很多事務常態化後就會解散。

因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今(2022)年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

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行政院長蘇貞昌今指出，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，會經過2週的預告，同時就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活、開放國境，時間大概是在10月13日。

對於法定傳染病的分類，王必勝表示，若要比照流感，採取重症監測，時間點應該是疫情的最後階段，目前還沒有往這方面去討論。

至於指揮中心的解編也是類似的狀況，王必勝指出，第一、要等到疫情達到非常穩定的地步，趨近於流感化，另外就是等到很多事情常規、常態的時間點，自然就會做解散的動作。

「我們一直往回到正常生活路上走，只是不是一次一蹴可及」。王必勝說，蘇貞昌院長的意思也很明顯，是逐步穩健邁向正常生活，邊境解封是一個階段，後面大家也提出口罩、7+7、法定傳染病改類、指揮中心解散等問題，都會穩健一一解決。

王必勝表示，今天防疫走到這個階段，算是很重要的里程碑，未來因應與病毒共存，會以自主防疫為主，不再用太多強制手段進行監控。國人在這2年9個月來對指揮中心相關規定都有很好的遵從度，至於外國人也會透過旅行團等進行勸告約束。

有媒體提問，改採0+7之後，入境人數上線為每週15萬人次，但疫情前桃機每週入境約50萬人，是否會考慮直接取消總量管制。王必勝表示，設上限主要是看實施後是否有窒礙難行，或者引起太多變化，如果沒有就會逐步開放，評估有其需求，開放速度也會加快，早日回到原來的每日入境量，才是真正解封。

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