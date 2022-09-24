北市7年警車報廢「拍賣起標價2千」　議員質疑圖利二手車商

圖文／鏡週刊

台北市議會警政衛生委員會近日針對北市警察局明年總預算進行審查，其中一項歲入預算將報廢60輛汽車、340輛機車，預計歲入23.5萬，但一台汽車的拍賣起標價僅2,000元，且使用達7年、里程數逾12.5萬公里即可報廢汰換。議員李慶元質疑，若以同條件的Toyota二手車可以賣到至少10萬、20萬，質疑底價過低，有賤賣警車、有圖利二手車商之嫌。對此警方則做出解釋。

李慶元22日在議會警政衛生委員會審查北市警局明年度預算，據警局編列之歲入預算，預計報廢60輛汽車、340輛機車，共23.5萬。警方指出，警用車報廢標準是依照內政部警政署「警察機關車輛設置基準」規定，使用達7年且使用里程數逾12萬5,000公里，或是使用滿15年以上，將可依規定報廢汰換。

李慶元問警察局，一台汽車的車齡7年、里程數12.5萬公里不算多，他自己一年就開快2萬公里，「7年以上的，（標價）2,000塊，局長你聽得下去嗎？」並問局長是否知道一台13萬公里、10年的二手車在市場上要多少錢，「如果說你過去都是這樣幹的話，這個掛勾的很嚴重哦。」

警察局後勤科補充報告，報廢警車是用公告標價去拍賣競標。李慶元追問去年的拍賣得標金額，後勤科指出，去年共拍賣出汽車118輛、機車307輛，拍賣總金額218萬5千多元。李慶元指出，那等於一台汽車賣出約1萬多塊，那為何歲入編列上，每輛僅編2,000元？他認為最少應編列1萬元以上。

李慶元也進一步詢問去年拍賣出的118輛汽車、307輛機車的使用年限和里程數是多少。對於警局採汽機車整批拍賣，而非依據車況年限拍賣，他認為「問題太大」，強調應將使用10年內和10年以上的車分開賣，才會產生競標，10年內的車一台賣個10萬、8萬元都有可能。他舉例，沒有發生過事故的同樣條件的Toyota隨便都要1、20萬元。

議員李傅中武則指出，警用汽機車是特種車輛，不是自小客車，後續標到的人還要去監理單位做變更、有一些費用，標的人也會去算這個價格。他認為，警局標價一台車2,000元確實是偏低，內部應該要檢討，不過這預算他認為應該先讓他們過。李慶元說，這個預算金額應該按照去年的情況去編列，僅列23.5萬元「笑死人了，60台耶」。最終委員會以附帶決議，請警局統計近5年拍賣總金額，作為日後訂定歲入編列標準，確保市庫收益，讓這筆預算通過。





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