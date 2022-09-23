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西門町小店「炒飯賣300元」合理？　網傻眼：不如吃鼎泰豐

網友分享西門町一家小店炒飯賣300元，疑問加個港式就比較貴嗎？（示意圖，photoAC）

▲網友分享西門町一家小店炒飯賣300元，疑問加個港式就比較貴嗎？（示意圖，photoAC）

圖文／CTWANT

加個港式就比較貴？一名女網友在PTT分享在西門町一家小店的菜單，其中一道炒飯要價300元，讓她不禁問「炒飯賣300合理嗎？」文章曝光網友也認為「這價格倒不如吃鼎泰豐」。

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網友昨（22日）在PTT的WomenTalk板以「炒飯賣300合理嗎？」發文，並附上一張賣港式料理店的菜單，可見最基本的蛋炒飯售價是180元，最貴的像是鹹魚雞粒、臘腸炒飯等要價300元。

原PO指出，炒飯的份量大概比盒裝多一些，但跟熱炒辦桌那種比又少不少，便問網友「台北西門町這個價錢正常嗎？還是只因為炒飯加個港式就比較貴嗎？」原PO也在留言補充，該店家只是一般小店，規模跟大間連鎖的港式餐廳有落差。

西門町一家小店炒飯賣300元，有人認為「這價格倒不如吃鼎泰豐」。（翻攝PTT）

▲西門町一家小店炒飯賣300元，有人認為「這價格倒不如吃鼎泰豐」。（翻攝PTT）

文章一出網友也紛紛回應「這價格倒不如吃鼎泰豐」「不如吃鼎泰豐+1」「300...想必有灑金粉」「超商半價還有香腸啊你要不要」，有網友則認為「不合理就別買，人家有強迫你？」「他如果沒倒就是合理」「地點問題吧，我公司附近港式炒飯的都百元出頭而已」「上館子價格不都這樣，最少一份也是賣200啦」。



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