「實境秀教練」毆人妻！　大鬧台南飯店動粗還嗆警

▲林其緯投身職棒13年，去年遭統一獅隊釋出後，結束職棒生涯。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

曾獲選新人王的職棒統一獅隊投手林其緯，去年被釋出後，今年轉任國中棒球隊教練，並受邀加入實境節目《超級王牌棒球隊》擔任教練，因舉止貼心，還被稱為暖男教練；不過，他最近因酒後與妻子發生衝突，打傷前來勸架的女性友人遭到起訴，與螢幕形象形成強烈反差。本刊調查，提告女子的丈夫也曾是職棒球員，目前是某職棒隊教練，案發後林妻也考慮與林其緯離婚。

今年4月17日凌晨，台南某飯店爆發衝突事件，前職棒球星林其緯與妻子不知何故，從房間一路吵到大廳，林妻擔心自身安危，打電話向住在附近的好友、某職棒隊教練之妻F女求助，說林要打她。F女一到飯店大廳，就看到林妻哭著走出電梯，林其緯則搭乘另一部電梯出現，整個人情緒失控，連鞋子都沒穿，還歇斯底里地朝妻子大罵。

▲職棒前球星林其緯（中）與妻子（左）在飯店發生衝突，林妻友人（右）前往勸架，遭林打傷。

F女見狀，急忙上前隔開二人，此時她聞到林身上散發陣陣酒氣，林其緯指著F女大罵：「妳不要多管閒事！」這時，林妻趕緊躲到F女背後，林見狀更加惱怒，試圖推開F女拉走妻子。林妻請F女陪她回房間拿行李，林其緯卻擋在電梯口，並與F女發生拉扯，最後靠著體型優勢，用力推F女撞電梯。因事發突然，F女的丈夫根本來不及制止，導致她的頭、肩、胸、髖部挫傷。

▲林妻的女性友人遭林其緯推打，全身多處擦挫傷。

警方趕到時，林還囂張地對警察吼：「對啦！我打傷她（F女），讓她告啊！」最後，林妻在警方保護下回房收拾行李，連夜搭計程車回娘家。由於林其緯事後並未針對自己的暴力行為向F女致歉，她憤而對林提出傷害告訴，檢警也調閱飯店監視錄影畫面釐清案發經過。

▲林其緯（右）昔日與妻子（左）互動甜蜜，曾用2人合照當作臉書大頭貼。

針對雙方互控傷害案，檢察官開庭時詢問二人是否願意和解，F女顧及雙方朋友一場，表示可以協商，林其緯也當著檢察官的面表示同意。但在調解過程中，F女要求8萬元和解金，卻被林一口回絕。

雙方最後和解破局，今年7月林其緯被檢察官依傷害罪嫌提起公訴，F女則獲得不起訴處分，全案移送台南地方法院審理中。

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