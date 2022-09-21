　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧台南飯店動粗還嗆警

林其緯投身職棒13年，去年遭統一獅隊釋出後，結束職棒生涯。

▲林其緯投身職棒13年，去年遭統一獅隊釋出後，結束職棒生涯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾獲選新人王的職棒統一獅隊投手林其緯，去年被釋出後，今年轉任國中棒球隊教練，並受邀加入實境節目《超級王牌棒球隊》擔任教練，因舉止貼心，還被稱為暖男教練；不過，他最近因酒後與妻子發生衝突，打傷前來勸架的女性友人遭到起訴，與螢幕形象形成強烈反差。本刊調查，提告女子的丈夫也曾是職棒球員，目前是某職棒隊教練，案發後林妻也考慮與林其緯離婚。

今年4月17日凌晨，台南某飯店爆發衝突事件，前職棒球星林其緯與妻子不知何故，從房間一路吵到大廳，林妻擔心自身安危，打電話向住在附近的好友、某職棒隊教練之妻F女求助，說林要打她。F女一到飯店大廳，就看到林妻哭著走出電梯，林其緯則搭乘另一部電梯出現，整個人情緒失控，連鞋子都沒穿，還歇斯底里地朝妻子大罵。

職棒前球星林其緯（中）與妻子（左）在飯店發生衝突，林妻友人（右）前往勸架，遭林打傷。（示意畫面）

▲職棒前球星林其緯（中）與妻子（左）在飯店發生衝突，林妻友人（右）前往勸架，遭林打傷。

F女見狀，急忙上前隔開二人，此時她聞到林身上散發陣陣酒氣，林其緯指著F女大罵：「妳不要多管閒事！」這時，林妻趕緊躲到F女背後，林見狀更加惱怒，試圖推開F女拉走妻子。林妻請F女陪她回房間拿行李，林其緯卻擋在電梯口，並與F女發生拉扯，最後靠著體型優勢，用力推F女撞電梯。因事發突然，F女的丈夫根本來不及制止，導致她的頭、肩、胸、髖部挫傷。

林妻的女性友人遭林其緯推打，全身多處擦挫傷。（讀者提供）

▲林妻的女性友人遭林其緯推打，全身多處擦挫傷。

警方趕到時，林還囂張地對警察吼：「對啦！我打傷她（F女），讓她告啊！」最後，林妻在警方保護下回房收拾行李，連夜搭計程車回娘家。由於林其緯事後並未針對自己的暴力行為向F女致歉，她憤而對林提出傷害告訴，檢警也調閱飯店監視錄影畫面釐清案發經過。

林其緯（右）昔日與妻子（左）互動甜蜜，曾用2人合照當作臉書大頭貼。（翻攝林其緯臉書）

▲林其緯（右）昔日與妻子（左）互動甜蜜，曾用2人合照當作臉書大頭貼。

針對雙方互控傷害案，檢察官開庭時詢問二人是否願意和解，F女顧及雙方朋友一場，表示可以協商，林其緯也當著檢察官的面表示同意。但在調解過程中，F女要求8萬元和解金，卻被林一口回絕。

雙方最後和解破局，今年7月林其緯被檢察官依傷害罪嫌提起公訴，F女則獲得不起訴處分，全案移送台南地方法院審理中。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
【前球星毆人妻1】暖男教練林其緯形象崩毀　酒後大鬧飯店動粗還嗆警
【前球星毆人妻2】打人談和解態度囂張　前球星反控說詞警傻眼
【前球星毆人妻3】新人王職棒路顛簸　美妻不離不棄換來淒涼下場

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
林襄眼睛突「腫一大包」慘照曝光！深夜親揭原因
許仁杰「機車不倫」八點檔女星！　冒雨進香閨過夜直擊
確診數突破6百萬「沒人在意」　台大醫曝：一堆人沒通報
高虹安：我師大榜首、台大第一名畢業！不像什麼中華大學夜間部
20寸頭弟接大哥出獄！「金剛撞」嗆警2分鐘　萬人傻眼：來到動
清晨16℃！今雨區擴大「最新成颱機率」曝　後天起水氣最多
花東一夜4起極淺地震！　最大規模4.3、震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽滿月兒長得像岳父　狠爸「封口打到骨折」下場曝光

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

板橋「單人房」旅舍凌晨火警！28消防車灌救　2住客被嗆暈

結局超扯！他點外送「收狗大便」　氣炸PO文投訴反被告

現實版《可不可以放進去一下下就好》　她壞壞人夫喊：一下就好

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧台南飯店動粗還嗆警

涉賤賣「全台最貴停車場」信義區D1土地　幸福人壽前協理30萬交保

20寸頭弟接大哥出獄！「金剛撞」嗆警2分鐘　萬人傻眼：來到動物園

台南南二監迎接「假釋大哥」　黑衣小弟包圍嗆警！按著喇叭開走

台中警月開300張違停被調職　臉書開轟所長「跟垃圾一樣」下場慘了

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

雙匪拒攔查整路狂飆　被警砸車窗：我是女生

不爽滿月兒長得像岳父　狠爸「封口打到骨折」下場曝光

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

板橋「單人房」旅舍凌晨火警！28消防車灌救　2住客被嗆暈

結局超扯！他點外送「收狗大便」　氣炸PO文投訴反被告

現實版《可不可以放進去一下下就好》　她壞壞人夫喊：一下就好

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧台南飯店動粗還嗆警

涉賤賣「全台最貴停車場」信義區D1土地　幸福人壽前協理30萬交保

20寸頭弟接大哥出獄！「金剛撞」嗆警2分鐘　萬人傻眼：來到動物園

台南南二監迎接「假釋大哥」　黑衣小弟包圍嗆警！按著喇叭開走

台中警月開300張違停被調職　臉書開轟所長「跟垃圾一樣」下場慘了

估「規模7↑強震」30年一次　專家：每人一生可能面臨2次

男友藏驚人怪癖「吃狗食」　妹子見他1舉動傻眼

許仁杰不倫遭控言語暴力！拿生命威脅怒丟東西…妻「活在恐懼中」

美增國安威脅黑名單　3家中國電信公司列入

蘋果機殼大廠「可成科技」爆內線交易近百億　劍指神祕家族

不爽滿月兒長得像岳父　狠爸「封口打到骨折」下場曝光

林襄眼睛突「腫一大包」慘照曝光！深夜親揭原因　粉絲一看超心疼

狠父燒死12歲兒！　「一桶汽油、一枝番仔火」逼寫功課釀慘劇

30歲後這樣思考，人生更好走　「敵人總是在你脆弱時，變得更多」

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出…剛爆3年婚變

比基尼妹「街頭做公益」　幫萌犬洗澡...辣翻西子灣

社會熱門新聞

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

救護車「鳴笛20秒」不讓　法官判免罰

強震後高雄50年大樓傾斜「貼鄰房」　住戶憂倒塌

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

即／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場

房被震倒「埋1公斤黃金」　逃劫夫妻只找到一點點

快訊／汐止驚傳汽油彈爆炸

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多熱門

相關新聞

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」

北韓在9月9日舉行建國74周年活動，不過在場活動上，除了有晚會表演，其中還出現一名「神秘蘿莉」，不僅鏡頭頻頻給她特寫，最高領導人金正恩看到她，也不斷對她癡笑。

預售屋合約簽完2個月　被通知：土地坪數寫錯

預售屋合約簽完2個月　被通知：土地坪數寫錯

嘉南地區成強震重點觀察區　專家：災害一定更嚴重

嘉南地區成強震重點觀察區　專家：災害一定更嚴重

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

男友射在外面！她突見「月經APP跳7字」急哭

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面