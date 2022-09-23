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烏中外長聯合國大會「見面握手」　中國強調尊重烏克蘭領土完整

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅，在場邊會面， （圖／翻攝自twitter／@DmytroKuleba）

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅，在場邊會面， （圖／翻攝自twitter／@DmytroKuleba） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅，利用空檔時間進行場邊會面，並且在推特上發布兩人握手的照片，強調中國尊重烏克蘭的領土完整。

庫列巴在推特上發文表示，「我會見了王毅國務委員兼外長，討論烏中關係，我的同事重申，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，反對使用武力解決分歧。」

王毅在22日才與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。王毅當時強調，中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。

拉夫羅夫則闡明了俄方立場，強調安全不可分割，俄方仍願通過對話和談判解決問題。

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