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中俄微妙變化！CNN曝北京走鋼索策略　1原因對核災危機視而不見

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲今年北京冬奧開幕時，習近平與普丁會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，儘管俄羅斯在烏克蘭製造核災危機，中國卻視而不見。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brian Hart）認為，雖然俄中關係出現微妙變化，卻不意味產生重大裂痕，「中國試圖繼續在俄羅斯問題上走鋼索，確保繼續支持俄羅斯的程度不損及自身利益」，但只要雙方都繼續擔憂美國威脅，北京將繼續強化與俄羅斯的關係。

北京冬奧開幕式當天，俄中領袖大肆吹捧2國的「無限情誼」，但莫斯科在戰場上經歷一系列恥辱性失敗後，普丁在敵人和朋友面前暴露出弱點，他15日與習近平會晤後承認，北京對烏克蘭入侵行動「存在質疑及擔憂」，21日卻仍宣布部分動員令，甚至提及動用核武的可能性。

對習近平而言，俄方挫敗也「不是時候」，因為他只剩下幾周就要尋求第3任期，還面臨經濟放緩及新冠清零政策帶來的問題，必須在自己支持的中俄戰略聯盟中，投射出強而有力、而非脆弱的形象。

雖然北京謹慎避免違反西方制裁，卻仍加大進口俄羅斯能源及燃料，成為拯救俄國經濟的生命線。即使在普丁頒布部分動員令後，北京仍繼續保持微妙平衡，一方面重申「透過對話解決衝突的長期立場」，另一方面央視新聞僅簡單播報動員令，卻未提及國內示威及國際譴責，反而援引國際觀察人士的說法，責怪美國「繼續煽動俄烏衝突」。

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊地面部隊）

北京人民大學教授時殷弘指出，15日普習會後，習近平發表了「近年最謹慎或最低調的聲明」，根本沒有提及先前大肆宣揚的中俄戰略夥伴關係，「因為普丁升級戰爭、侵略併吞及對核戰的新威脅，中國別無選擇，只能更進一步遠離他。中國不希望這個不聽勸告的朋友起身戰鬥，他們在戰場上可能面臨的命運，完全不是中國能夠掌控的。」

不過，比利時智庫「俄羅斯歐亞研究中心」（CREAS）主任法倫（Theresa Fallon）也認為，普丁公開承認北京疑慮，不一定意味著2國出現裂痕。與之相反，這可能是北京獲取外交轉圜餘地的方式，尤其考慮到他們對俄默許支持，已經損害中國在歐洲的形象。

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