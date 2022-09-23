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大陸 大陸焦點 特派現場

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

▲大陸生產的取暖器在歐洲熱賣。（圖／翻攝央視）

▲大陸生產的取暖器在歐洲熱賣。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波慈溪市是大陸「取暖器」生產重鎮，出口量佔三成。慈溪觀海衛鎮一間企業近期正加班趕工生產一批便攜式家用取暖器。企業負責人表示，這批由德國客戶訂製的產品在年初簽訂100萬美元訂單已發貨完畢，「但客戶在8月要求追加33萬美元的訂單。」

▲大陸生產的取暖器在歐洲熱賣。（圖／翻攝央視）

《央視財經》報導，往年，出口的取暖器生產旺季在9月中旬左右就結束了。今（2022）年受俄烏衝突、能源危機等因素影響，許多歐洲國家天然氣使用量受限，各種取暖器需求量持續增加，不少進口商紛紛臨時追加訂單，帶來了一輪「補單潮」。

上述這間企業2021年共出口取暖器150萬台，價值約1780萬美元。而2022年前8個月，企業已出口取暖器200萬台，價值約2280萬美元，增幅接近30%。

位於慈溪新浦鎮的另一間企業在2021年出口取暖器約1.6億元（人民幣，下同），2022年預計超2億元，其中，客戶新追加的訂單則超過2000萬元。

▲大陸生產的取暖器在歐洲熱賣。（圖／翻攝央視）

慈溪某電器公司總經理徐松烈表示，「歐美市場是我們的主體市場，歐洲市場又是佔比較大的一頭，大概佔70%至80%，像這種同類型的取暖器，目前來說佔整個市場出口量是第一位的。」

數據顯示，慈溪市現有100多間取暖器生產企業，出口量佔大陸全國30%，而2022年前8個月取暖器整體出口大幅增長，出口歐盟的增幅超過50%。

慈溪海關查檢一科科長岑娜提到，1至8月份，慈溪取暖器出口33.5億元，同比增長26.3%，其中，出口歐盟15.3億元，同比增長55.2% ，較往年同期相比，出口歐盟的取暖器銷售季節，預計將延長一個月左右。

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