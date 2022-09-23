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20多歲男「家中昏迷」送醫已無心跳！　曾打3劑疫苗、無慢性病

▲▼9/22中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增41例新冠死亡個案，最年輕為20多歲男性，沒有慢性病史，接種三劑疫苗，9/17被朋友發現在家中無意識，送醫急診已經無心跳呼吸，經過急診採檢PCR陽性，Ct值25.3，經過急救無效，不幸過世，死因新冠肺炎。

國內今日另新增通報185例中重症，當中又確認3起兒少重症，分別是一起肺炎、2起MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，肺炎為11歲男童，接種2劑疫苗、沒有慢性病史，9/15發燒、喉嚨痛，經快篩陽確診，9/17因為呼吸困難到急診，經過檢查有肺炎、缺氧、呼吸性酸中毒，插管使用呼吸器，收治加護病房，給予瑞德西韋、類固醇、抗生素、免疫調節劑等藥物治療，目前病況改善，仍在加護病房治療中。

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▲▼指揮中心9/23說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/23說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

MIS-C個案分別是一名兒童與青少年，兒童個案為10歲男童，1劑疫苗，無慢性病史，7/4確診，9/11起陸續有發燒、腹痛、噁心、食慾下降等症狀，9/14到醫院門診，診斷急性腸胃炎住院，因為發燒持續、且有肝指數、發炎指數異常，診斷疑似MIS-C，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前在一般病房。

另一名青少年則是15歲男生，接種3劑疫苗，沒有慢性病史，8/8確診，9/16起陸續有發燒、喉嚨癢、頭暈、嘔吐、咳嗽，9/18到急診，檢查有梅漿菌肺炎，住院使用抗生素治療，但因為發燒持續，且有發炎指數，凝血功能異常，懷疑MIS-C，目前仍住一般病房。

據統計，國內13歲到18歲青少年重症累計共16例，其中5人死亡（4例肺炎、1例心肌炎），症狀類別分別為8例肺炎、4例MIS-C、1例心肌炎、3例共病，多數有慢性神經系統疾病等病史。

國內12歲以下兒童重症累計222例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、141例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

▲▼指揮中心公布9/23確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布9/23確診分布縣市及新增中重症。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心9/23公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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