民進黨台中「民主36挺18」音樂會明登場　競選歌首曝光！

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記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉將至，民進黨24日將在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，不僅為中台灣的選情加溫，更力挺18歲公民權修憲複決。此外，民進黨也首次公開競選歌曲「顧台灣、拚未來」，訴求在年底選舉能「一票顧家鄉、一票拚未來」。

民進黨表示，過去幾次選舉，中台灣的選情都是重中之重，而在年初的台中市第二選區立委補選中，民進黨也贏得了一場難得選戰。這次「民主36挺18」音樂會選在台中舉辦，更邀請中台灣苗栗、台中、彰化、南投的四位縣市長參選人上台致詞，也代表民進黨對於中台灣的重視。

民進黨指出，年底選戰除了地方選舉還有「18歲公民權」複決公投，這是憲改之後第一次行使修憲複決投票。因此，除了上台致詞的縣市首長參選人外，其他參選人也共同錄製了一段影片，述說自己當年年輕時投入公共事務歷程，並表達他們力挺18歲公民權的決心。

針對民進黨選戰競選歌曲「顧台灣、拚未來」，民進黨說明，這是繼2014年地方選舉曾經使用過的「堅持的路」競選歌曲之後，再次推出全新的地方選舉競選歌曲，由知名音樂人周恒毅所製作，並由2022年金曲台語歌王王俊傑，與獨立樂團未來式樂團所演唱。

民進黨說，歌曲除了呼應選戰主軸「顧家鄉、拚未來」，歌詞以全台語創作，述說這幾年來所有台灣人民的心境，以及台灣面臨的處境，「即便受到疫情以及對岸的各種威脅，大家仍然無畏風雨、踏穩腳步、團結一起作伙打拚，迎向未來、走向世界。」

▼民進黨台中舉辦「民主36挺18」音樂會。（圖／翻攝民進黨官網）

