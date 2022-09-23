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「送西瓜+現金」換選票！花蓮1鎮民代表參選人涉賄　30萬元交保

▲花蓮地檢署證實確有轄區民眾赴柬埔寨打工而死亡案件，已由檢察官指揮偵辦中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮地檢署表示，鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌賄選。（圖／記者王兆麟翻攝）

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌以贈送西瓜、現金新台幣2000元等方式行賄，檢警調昨天發動搜索，並傳喚詹男等20人到案，訊後鍾姓樁腳10萬元交保，詹男今天30萬元交保。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉嫌於參選登記前、後時期，以贈送西瓜及現金2000元向選民行賄，涉犯投票行賄罪嫌。

花蓮地檢署表示，經檢警獲報蒐證，見時機成熟，檢察官江昂軒指揮花蓮縣警局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊、國防部憲兵指揮部花蓮憲兵隊，昨天到詹姓鎮民代表參選人住處等共21個地點執行搜索，並通知詹男及可疑受賄民眾共20人到案。

花蓮地檢署指出，檢察官訊後，諭知鍾姓樁腳10萬元交保；詹姓鎮民代表參選人涉嫌違反選罷法向法院聲請羈押禁見。

花蓮地院今天開庭，法官認為相關案情已明朗，檢察官聲請羈押條件有所改變，而無羈押必要，諭知詹姓鎮民代表參選人具保30萬元。

花蓮地檢署接連查獲鳳林里長參選人涉嫌以免費洗車換洗支持的勞務方式買票，這次再查獲鎮民代表參選人涉嫌現金買票。花蓮地檢署呼籲，會持續嚴加查緝送錢、贈禮等買票賄選行為。

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