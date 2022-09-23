知名男歌手校慶歡唱　突遭怪男衝上台「搶走麥克風」：吵死了

▲韓國知名男歌手許閣校慶歡唱，途中慘遭怪男搶走麥克風。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠防疫政策逐漸解封，近來各種表演活動的頻率漸漸恢復至過往水準，不過南韓知名男歌手許閣昨（22）日在一場校園慶祝表演上賣力演唱時，卻突然有一名男性衝上舞台，他惡狠狠地搶走許閣的麥克風，動作相當不友善，幸好最後並未出現其他意外。

根據韓媒《News1》，南韓知名男歌手許閣22日晚間前往慶尚北道浦項市北區浦項大學出席該校舉辦的70周年校慶活動，正當他在台上高歌熱舞時，卻突然慘遭一名走到舞台上的男性搶走麥克風，不僅許閣本人頓時感到錯愕，台下觀眾更感到不知所措。

該名男性對許閣憤怒表示，「吵到我都無法睡覺了！」

之後，工作人員連忙上前制止，將該名男性帶離舞台，整場鬧劇才終於落幕。

許閣所屬經紀公司BPM娛樂的關係人士今（23）日透露，許閣除了當下有點下道以外，目前狀態並無大礙。

據悉，南韓國務總理韓悳洙23日上午表示，政府將從26日起全面解除戶外配戴口罩的規定，包括50人以上的聚會以及演唱會、體育賽事等都可以被允許脫下口罩；至於包括大眾交通運輸在內的室內環境，因為流感盛行、加上冬季新冠疫情恐捲土重來，因此當局表示目前仍暫時維持室內戴口罩的政策。