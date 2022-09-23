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美航母「雷根號」進入釜山海軍基地　時隔4年首次航至南韓

▲▼美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）23日上午抵達南韓釜山市的海軍基地。（圖／路透）

▲美國航母「雷根號」23日上午抵達南韓釜山市的海軍基地。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）23日抵達釜山，這是自2018年後、睽違大約4年以來，首度有美國航母抵達南韓。雷根號將與韓方軍艦一同進行美韓聯合軍事演習，向北韓發出警訊。

根據路透社報導，美國海軍核動力航母雷根號與錢斯勒斯維爾號巡洋艦（USS Chancellorsville）、貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）等隨行的打擊部隊艦艇，已於23日上午抵達南韓釜山海軍基地。韓聯社指出，這是自2017年10月以來，美國航母時隔5年再次以軍演訓練為目的進入釜山基地，期間雖曾於2018年停泊南韓，但目的並非演訓。

▲▼美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）23日上午抵達南韓釜山市的海軍基地。（圖／路透）

路透指出，雷根號航母訪韓象徵著美國迄今為止，在該區域部署更多具有核能力的「戰略資產」以威懾北韓的努力之下，最重大的一次部署行動。南韓總統尹錫悅上任以來持續推動更頻繁的聯合軍演與其他軍事力量展示，以警示北韓。

報導補充，北韓於今年初進行了創紀錄最多次數的導彈試射，而此前各方談判皆未能說服北韓停止核子武器、導彈開發。觀察人士也認為，平壤似乎正準備恢復自2017年以來首次核試爆。

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