確診者7+7何時鬆綁？　薛瑞元認「研議中」：可傳染期不可能不管

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期疫情趨勢向下，中央流行疫情指揮中心昨天宣布最快10月13日可能邊境鬆綁，入境改採0+7。至於本土確診者「7+7」居家照護是否會取消？對此，衛福部長薛瑞元23日表示，目前在積極研議相關期程，沒辦法對外報告，但不可能還在確診不管他。

指揮中心昨日宣布，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今(2022)年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

立法院新會期23日開議，行政院長蘇貞昌應邀進行施政報告並備質詢，對於口罩禁令何時可解除，薛瑞元在進入議場前接受媒體採訪時回應，口罩令也許會調整，但建議在冬天之前持續維持，因爲流感季要到了，戴好口罩還可防流感。

對於防疫政策調整，薛瑞元表示，未來入境若進入0+7，後面的7就代表自主防疫，主要是由個人管理，不需由電子圍籬強制管理。但是對於台灣確診者7+7政策是否也會開放，薛瑞元則回應，目前在積極研議相關期程，沒辦法對外報告，但不可能還在確診不管他。

而疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午受訪時表示，國人確診「7+7」部分是更後面的議題，目前還沒討論到，若要討論也是先討論後7天的自主健康管理部分，前7天暫時不會討論。

至於接觸者「3+4」天隔離，王必勝說，這一直有在討論，但這和邊境開放是不一樣的議題，沒有要同步實施。