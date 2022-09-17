　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

▲▼衛福部長薛瑞元。（圖／翻攝直播）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／翻攝中華民國兒童健康聯盟直播）

記者嚴云岑／台北報導

此波Omicron疫情爆發多名兒童感染，12歲以下兒童重症達211例。衛福部長薛瑞元出席中華民國兒童健康聯盟今（17）日舉辦研討會時表示，將從3方向堆動兒童醫療網，包括建立核心醫院處理急重難罕症，每一縣市佈建一家兒童急診醫院，以及建立幼兒專責醫師制度，待完成醫療網佈建，會再聯繫社政單位成立「兒童司」。

上午研討會主題為「新冠肺炎 COVID-19 對兒童及家庭之影響」，兒科醫學會理事長李宏昌分享今年5月恩恩事件反思，鑑於兒童病例增加，除了與醫事司聯絡，要求兒科醫師可以線上看診外，也在疾管署召開6場線上直播，教導第一線醫師遇到MIS-C、長新冠與腦炎時該如何處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宏昌另表示，自己在兒科服務40多年，因為沒有兒童專責醫療，造成兒科醫師負擔很重，感謝衛福部長薛瑞元上任第一週就召集兒科醫師討論成立「兒童司」，目前相關事宜也在進行中。

薛瑞元接著致詞時表示，此波新冠疫情的確讓行政機關看到一些問題，也開始反思「兒童醫療資源到底是不是有問題？」從此次疫情發展看來，台灣許多區域及的醫院，兒科幾乎「棄守」，只剩下少數門診，住院也是能縮儘量縮。人力縮減伴隨的問題，就是無法應付突如其來的大量醫療需求。

薛瑞元說，雖然今年兒童醫學會今年藉由線上研討會，在緊急時刻傳播治療知識與經驗，不至於發生進一步的兒童重症與生命損害，但也讓他開始思考，「萬一是其他非重症傳染病，是否還能透過這種方式做處理？」而從目前看起來，兒童醫療網可能十分脆弱，因此上任後首要任務，就是強化兒童醫療網布建，以免10年後遇兒童急重難症無人可處理，「小孩生重病只能往國外送。」

薛瑞元也分享兒童醫療網3大方向，第一為「建立兒童核心醫院」，核心醫院除了要處理急重難症，也要肩負訓練醫師功能，但不需要各次專科面面兼具，可與不同醫院做分配。第二為「佈建兒童急症醫院」，每一縣市至少要有1家，且要有可近興，以免再有早產兒因為轉院耽誤病情，導致死亡與障礙。第三為「建立幼兒專責醫師制度」，在特定年齡前需要定期追蹤健康狀況與疫苗施打情形，若發現延誤，就要馬上通報系協尋。

「兒童問題也是未來的國安問題。」薛瑞元提到，兒童醫療網計畫原本醫事司邊了10億元億預算，但自己看了後要求拉高預算，也要盡快推動，待完成醫療網佈建，會再聯繫社政單位成立「兒童司」。

根據指揮中心統計，目前統計12歲以下兒童重症達到211例，當中以MIS-C132例最多，重症個案當中近9成沒有接種過疫苗，且又以0~5歲幼兒占比最多達到67%，還是建議家長盡快帶孩子去打疫苗，對於重症包含腦炎、肺炎、染疫後MIS-C都有很好預防效果。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

ET快訊
「神鬼先知」預言：2023年恐爆世界大戰　5件事撼動全球
快訊／高嘉瑜突當眾乾嘔！　「千萬不要放出來」
老司機暴動！50分鐘殘廢澡無冷場　「999號」紅牌妹正面曝
iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元
桃園殺妻男伴屍10小時自首　犯行重大！檢方聲請羈押
快訊／金門嚴重車禍！　前副縣長腦部重創
「阿嬤被電梯吃掉了！」2歲女童蹲路邊大哭　真相曝光
台中大學生嗨唱KTV「整班團滅」！　醫：視訊問診翻5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元！一票人驚：現在才知道

「最美里長候選人」陳紫渝親暱合照3助選員！網暴動：想當第4隻

台中大學生開學前聚餐嗨唱KTV「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

登山迷路怎麼辦？5分鐘「安裝手機1功能」能保命　萬人認證有用

新冠疫情商機！健康產品海量上市　直播台自創商品獲國際認證

10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

到婚禮才知「新郎是初戀」！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角回應了

長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

是真的！PTT女神＋豆花妹合體　視訊來電30秒曝：租屋補貼增1萬　

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元！一票人驚：現在才知道

「最美里長候選人」陳紫渝親暱合照3助選員！網暴動：想當第4隻

台中大學生開學前聚餐嗨唱KTV「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

登山迷路怎麼辦？5分鐘「安裝手機1功能」能保命　萬人認證有用

新冠疫情商機！健康產品海量上市　直播台自創商品獲國際認證

10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

到婚禮才知「新郎是初戀」！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角回應了

長榮、華航、星宇新航線一次看！下半年增飛「日泰菲等6航點」

是真的！PTT女神＋豆花妹合體　視訊來電30秒曝：租屋補貼增1萬　

舊公寓想換新屋　該買「全新房or10年大樓」？網一面倒：先別賣

鳥來嬤消失螢光幕8年近況曝！　曾罹癌欠千萬「能好好活著就不錯了」

香港女神黎姿息影14年「突坐輪椅」！　50歲身家百億…受傷內幕曝光

旅遊補助收單了不擔心！縱谷12條觀巴遊程　搶先訂享優惠

修杰楷PO女兒照喊「到底」！一困擾戳中家長心聲：妳們裝了什麼裝置

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

19歲女下海當酒店妹...這天醒了！　感動歌唱擄獲人心：我不後悔

吉爾吉斯與塔吉克爆邊境衝突！互控破壞停火協議　交火畫面曝光

八卦山佛像「伸手擼貓」加碼拍屁屁　夫妻倆細看笑噴：神明養的貓

周玉蔻猛攻DNA戰！　蔣萬安怒：有本事衝著我本人來

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

哥PO文炫「我妹上新聞」　側乳溢出照引騷動

人妻仍在腰間刺老名　「理由」讓名醫眼眶紅了

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

管中閔深夜訴苦！學生趁蓋報修樓吐槽

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

阿嬤家挖到神卡　網：難借還要寄小孩

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

更多熱門

相關新聞

李德維：衛福部限縮使用清冠一號就是「肖仔」

李德維：衛福部限縮使用清冠一號就是「肖仔」

新冠肺炎變異株BA.4跟BA.5來勢洶洶，台灣疫情仍處於嚴峻時期，但衛福部8日公告限縮清冠一號公費對象範圍，遭到國人與中醫藥界反彈。國民黨立法院黨團今（13日）召開記者會表示，呼籲蔡政府必須要以人民健康為考量，尤其在清冠一號費用低、效果好的情形下，竟然限縮使用，難道在民進黨政府的眼裡，只有高端才是台灣之光，清冠一號是孤兒？民進黨政府難道不用跟國人說清楚限縮的因何在嗎？

快訊／不買BA.5疫苗遭質疑！衛福部長薛瑞元駁：未經人體臨床　不懂為何要買

快訊／不買BA.5疫苗遭質疑！衛福部長薛瑞元駁：未經人體臨床　不懂為何要買

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

藍轟「地下部長」　陳時中自稱沒膽：我仍站在這

藍轟「地下部長」　陳時中自稱沒膽：我仍站在這

蔣萬安：陳時中怕被抗議才溝通？

蔣萬安：陳時中怕被抗議才溝通？

關鍵字：

兒童醫療網兒童司衛福部薛瑞元

讀者迴響

熱門新聞

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

浩子罕見火大當場變臉！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

IU打破南韓23年紀錄！　粉絲興奮「見證歷史」

單身住「1房1廳」好嗎？全場搖頭曝原因

勃起硬度分4級！正常「摸起來像這水果」

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

美國防部：台灣事務納入中國辦公室職權範圍

劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面