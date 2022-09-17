10年後孩子生重病只能送國外！薛瑞元曝隱憂　3方向佈建兒童醫療網

▲衛福部長薛瑞元。（圖／翻攝中華民國兒童健康聯盟直播）

記者嚴云岑／台北報導

此波Omicron疫情爆發多名兒童感染，12歲以下兒童重症達211例。衛福部長薛瑞元出席中華民國兒童健康聯盟今（17）日舉辦研討會時表示，將從3方向堆動兒童醫療網，包括建立核心醫院處理急重難罕症，每一縣市佈建一家兒童急診醫院，以及建立幼兒專責醫師制度，待完成醫療網佈建，會再聯繫社政單位成立「兒童司」。

上午研討會主題為「新冠肺炎 COVID-19 對兒童及家庭之影響」，兒科醫學會理事長李宏昌分享今年5月恩恩事件反思，鑑於兒童病例增加，除了與醫事司聯絡，要求兒科醫師可以線上看診外，也在疾管署召開6場線上直播，教導第一線醫師遇到MIS-C、長新冠與腦炎時該如何處理。

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李宏昌另表示，自己在兒科服務40多年，因為沒有兒童專責醫療，造成兒科醫師負擔很重，感謝衛福部長薛瑞元上任第一週就召集兒科醫師討論成立「兒童司」，目前相關事宜也在進行中。

薛瑞元接著致詞時表示，此波新冠疫情的確讓行政機關看到一些問題，也開始反思「兒童醫療資源到底是不是有問題？」從此次疫情發展看來，台灣許多區域及的醫院，兒科幾乎「棄守」，只剩下少數門診，住院也是能縮儘量縮。人力縮減伴隨的問題，就是無法應付突如其來的大量醫療需求。

薛瑞元說，雖然今年兒童醫學會今年藉由線上研討會，在緊急時刻傳播治療知識與經驗，不至於發生進一步的兒童重症與生命損害，但也讓他開始思考，「萬一是其他非重症傳染病，是否還能透過這種方式做處理？」而從目前看起來，兒童醫療網可能十分脆弱，因此上任後首要任務，就是強化兒童醫療網布建，以免10年後遇兒童急重難症無人可處理，「小孩生重病只能往國外送。」

薛瑞元也分享兒童醫療網3大方向，第一為「建立兒童核心醫院」，核心醫院除了要處理急重難症，也要肩負訓練醫師功能，但不需要各次專科面面兼具，可與不同醫院做分配。第二為「佈建兒童急症醫院」，每一縣市至少要有1家，且要有可近興，以免再有早產兒因為轉院耽誤病情，導致死亡與障礙。第三為「建立幼兒專責醫師制度」，在特定年齡前需要定期追蹤健康狀況與疫苗施打情形，若發現延誤，就要馬上通報系協尋。

「兒童問題也是未來的國安問題。」薛瑞元提到，兒童醫療網計畫原本醫事司邊了10億元億預算，但自己看了後要求拉高預算，也要盡快推動，待完成醫療網佈建，會再聯繫社政單位成立「兒童司」。

根據指揮中心統計，目前統計12歲以下兒童重症達到211例，當中以MIS-C132例最多，重症個案當中近9成沒有接種過疫苗，且又以0~5歲幼兒占比最多達到67%，還是建議家長盡快帶孩子去打疫苗，對於重症包含腦炎、肺炎、染疫後MIS-C都有很好預防效果。