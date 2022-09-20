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回顧疫苗攻防！陳時中吐苦水：疫苗還沒來罵買不到、買了罵打不完

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前聯電董事長曹興誠、民進黨台北市長參選人陳時中20日接受「筱君台灣plus」網路節目訪問，對於主持人提問過去兩年防疫經驗、近期選戰的話題攻防，陳時中表示，當時疫苗還沒進來部分人罵「你買不到」，當疫苗進來，這些人卻又說「你打不完」，疫情起來之後，那些罵的人又偷偷去打，「罵的最大聲的，打得最多！這些人是在搞破壞、不是在評論，真的在評論的人會比較中肯。」

曹興誠指出，肺炎疫情是衝著70歲以上的人來的，那時候很緊張，還好有陳時中部長做好防疫，他才能活著在這邊；對此，陳時中表示，基本上台灣防疫能成功是全民防疫，不是個人或誰能夠做到，有盡力讓社會盡量不要對立、取得共識，這是團隊在疫情努力最多的成效，不是個人能夠做到。

曹興誠談及，防疫其實很難，牽涉到每個人的健康、每個人意見，真的很難，1930年代上海青幫有一個大老叫杜月笙，杜月笙看人很厲害，他說人可以簡單分為三類，第一類是脾氣很好，事情都能做好。第二類是事情會做，但脾氣很大。第三類就是每天講話不會做事，「陳時中當然算第一類。」

曹興誠認為，疫情來勢洶洶、傳染力快、殺傷力很大，背後還有中國大陸每天罵「以疫謀獨」，其實是他在「以疫謀統」，拼命搞一些嘍囉，每天就是在攪和、謾罵，要讓人感覺防疫失敗、一蹋糊塗，「結果不是啊，台灣防疫很成功。」

陳時中談及，其實前年很早之前就開始在籌備國外疫苗的採購及國內疫苗的獎勵，那時科學證據一直在變化，沒想到後來mRNA很快就成功，不過事先都有做準備。但台灣有一些在搞破壞的，疫苗還沒進來，就在那罵「你買不到、你買不到」，當疫苗進來，就說「你打不完、你打不完」，去年立法院叫我去罵，說「你打不完」、「打不完要不要負責」。

陳時中也吐苦水，疫情起來之後，那些罵的人又偷偷去打，「罵的最大聲的，打得最多！」，偷打完又說這些疫苗進來無效，一直製造這樣的恐慌，疫苗當然沒辦法百分之百有效，但就是增加大家保護力，時序就看得很清楚，這些人是在搞破壞、不是在評論，真的在評論的人會比較中肯。

陳時中指出，事實上，2021年底Omicron變異株還沒起來時，我敢說台灣的防疫是世界數一數二，Omicron起來以前各國防疫都採用清零為主，這部分台灣很成功，封城指數全世界最低，跟國外比，台灣限制很少，總體經濟是有顧到的，超額死亡我國是負18，全世界第三低，死亡率在世界範圍也是相對低。

陳時中解釋，後來2022年開始與病毒共存，Omicron是危機也是轉機，專家說傳染率增高但會輕症化，政府也把該準備的準備好，疫苗接種率拉高、藥物也是亞洲進來最快的、使用比例也是最高、照護體系兩個禮拜就建立起來，具備與病毒共存的條件，現在防疫的概念是，染疫而沒有出事的人越多越好，讓國民有足夠的力量去抵抗，即便得病症狀也不會那麼嚴重，現在指揮中心陸續準備大概十月也要開放了。

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