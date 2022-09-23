林楚茵轟藍營「幫蔣萬安拖時間」　批蔣立院快閃：薪水小偷現行記

▲蔣萬安、林楚茵。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

立法院新會期今（23）日開議，行政院長蘇貞昌進行施政報告及總質詢。國民黨團上午召開黨團大會，發動甲級動員占領主席台，並放上要民進黨「防疫失能、道歉負責」的布條。不過，陳時中競選辦公室發言人、立委林楚茵稍早於臉書發文指出，蔣萬安不僅遲到還早退，痛批國民黨霸占主席台作秀、正是要幫蔣萬安拖時間，簡直是「薪水小偷現行記」。

▲立法院院會國民黨團占據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院第10屆第6會期第1次會議今（23）日上午登場，國民黨團總召曾銘宗表示，基於政府防疫失能，國民黨會杯葛到底。國民黨團稍早占領主席台，對此，民進黨立委林楚茵發文表示，開會才能監督、審查，滿場的行政院官員都在枯等，若國民黨關心防疫、民生預算、國防，「通通給你們問到飽」，但他們寧可霸佔主席台作秀卻不開會。



林楚茵說，蔣萬安與許淑華遲遲不出現，蔣直到10點才姍姍來遲，在10點50分就離開立院，並未參與11點的表決。林楚茵批評，原來國民黨霸占主席台就為了要幫遲到的蔣萬安拖時間，完全是「薪水小偷現行記」，深感無奈。

▼林楚茵發文控國民黨立委霸占立院主席台，蔣萬安、許淑華等人遲到。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵，點圖放大）



▼林楚茵表示，直至10點蔣萬安才現身，批評國民黨團拖時間。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）



▼蔣萬安10點50分就離開立院，沒有參與11點表決。（圖／立委林楚茵提供）

