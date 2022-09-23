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頭巾女孩亡！伊朗暴力鎮壓示威31死　CNN記者1動作遭伊朗總統拒見

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

▲伊朗22歲女子阿米尼遭道德警察毆打致死後，引爆抗議聲浪，黎巴嫩、土耳其也出現示威群眾。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

伊朗頭巾爭議蔓延，22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）沒戴好頭巾被警方毆死，民眾群情激憤起義示威，遭當局暴力鎮壓，迄今至少31名示威者被維安部隊殺害。伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）21日又因CNN資深記者採訪前拒絕戴頭巾，逕自取消原訂採訪。

伊朗22歲阿米尼13日因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被「道德警察」逮捕拘留，3日後離奇死亡疑似被警察毆打致死。事件一出便引起眾怒，50多個城鎮的民眾紛紛上街示威遊行，是近年規模最大的示威活動，使伊朗政府採用血腥手段鎮壓。

▲▼ 在希臘雅典的伊朗大使館外也爆發示威推擠，民眾與鎮暴警察扭打。（圖／路透）

▲在希臘雅典的伊朗大使館外也爆發示威推擠，民眾與鎮暴警察扭打。（圖／路透）

伊朗人權組織（Iran Human Rights）指出在短短6天的抗議中，已有31名示威者遇害，其中包含一名10歲兒童。美國22日稱，「伊朗經常使用暴力鎮壓和平抗爭者」，並表示將對道德警察和其他伊朗安全機構的領導人實施制裁。

據CNN、英國《衛報》報導，萊西在聯合國大會間隙舉行新聞發布會，針對阿米尼之死發表聲明，「我第一時間聯繫了她的家人，向他們保證將堅定的調查此一事件，我們最關心的是維護每個公民的權利。」與此同時，卻因CNN資深記者阿曼波（Christiane Amanpour）拒絕佩戴頭巾缺席原訂的採訪。

在採訪預定開始約40分鐘後，萊西的助手告訴阿曼波，總統建議她戴頭巾，她禮貌地拒絕了。助手表示這是「尊重問題」，如果她不佩戴頭巾，訪談將不會進行。阿曼波說在伊朗報導時會為入境隨俗而佩戴頭巾，「但我們在紐約，這裡沒有關於頭巾的法律或傳統」，並且她過去也從未被任何伊朗總統要求佩戴頭巾。

阿曼波在推特上說，「這將是萊西總統在訪問紐約參加聯合國大會期間，首次接受美國本土採訪。我們經過數周的計畫與準備8小時的翻譯設備，萬事俱備，卻沒見到萊西總統的身影。」
 

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