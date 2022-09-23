她遭惡猴攻擊摔下屋頂！　鐵條刺穿肚「插牆上1小時」才獲救

▲印度北方邦猴子攻擊居民的事件頻傳。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名女子日前在自家屋頂上遭猴群攻擊，結果在逃離的時候不小心摔下來，整個人竟直接插在牆頂的鐵條上，腹部和背部整個被刺穿，受困一個多小時之後才被家人發現，而家人只能將整根鐵條鋸斷後，再將人送到醫院急救。

根據《紐約郵報》報導，住在印度北方邦（Uttar Pradesh）的20歲女子哈蒂亞（Khatija）日前在家中的屋頂上遭野生猴群攻擊，她慌忙逃離的時候卻不慎從屋頂摔落，就這麼剛好整個人掉在一道裝有鐵條圍籬的牆上，整個腹部和背部直接被刺穿。

Woman impaled by steel rod after plummeting 22 feet during monkey attack https://t.co/23MjXhGjIz pic.twitter.com/RTSWPgtVEv — New York Post (@nypost) September 21, 2022

恐怖的是，哈蒂亞足足卡在牆上一個多小時才被發現，家人見狀只能將鐵條的另一端鋸斷，再將她送往醫院。主治醫生賈斯瓦爾（Shishir Jaiswal）表示，手術過程相當順利，哈蒂亞目前沒有生命危險，但要完全康復還需要一些時間。

印度近來頻傳猴子攻擊當地民眾事件，本月11日才有一名年僅5歲的男童在屋頂上玩耍時，同樣遭猴子攻擊，最後不小心摔落死亡，先前還有嬰兒被猴群抓走摔死。當地居民抱怨，他們所居住的地區幾乎每天都會遭到近百隻猴子攻擊，地方政府卻不曾正視問題。

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