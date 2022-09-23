殺人切舌煎來吃！俄國傳派「食人魔」上戰場　前線撐6個月即特赦

▲ 俄國食人魔傳出將被派往烏克蘭作戰。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名年輕男子去年發生車禍，撞擊力道導致後車廂彈開，竟掉出一具無頭屍，調查發現他不僅殺人，還曾將死者的血肉吞下肚。這起案件當時震驚社會，近日卻傳出這名食人殺人將被派到烏克蘭作戰，因為傭兵組織瓦格納集團在監獄大舉招募囚犯上戰場，宣稱只要在前線撐半年就能被赦免。

俄國北部小鎮索爾塔瓦拉（Sortavala）去年11月發生一起車禍，當時22歲的科馬羅夫（Yegor Komarov）駕車撞上道路安全設施，後車廂掉出一具無頭屍體。他落網後坦承喜歡殺人，還稱2020年因對人肉的味道感到好奇，曾刺死一名男子後吞下他的肉、喝下他的血，甚至割下舌頭帶回家煎來吃。

"Those who arrive and on the first day say, “I must’ve come to the wrong place,” are marked as “deserters,” and that’s followed by a firing squad.”

“Putin's chef” Yevgeny Prigozhin, who is also known as the owner of the Wagner PMC, recruiting inmates (video) pic.twitter.com/p9l8nHLe0j — The Insider (@InsiderEng) September 15, 2022

根據《太陽報》，科馬羅夫目前已經加入以殘暴出名的瓦格納集團，準備投入烏克蘭作戰。先前網路上也流傳一段影片，據信是瓦格納集團負責人普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）在監獄中招募囚犯參戰，其中不乏殺人犯、性犯罪者。他們被告知只要在前線堅持6個月就能重獲自由，得到總統普丁個人特赦。

非政府組織Russia Behind Bars專門向面臨俄國調查和監禁的公民提供法律及人道援助，主管羅曼諾娃（Olga Romanova）提到，被招募的囚犯中包括一名「有同類相食行為」的殺手。反普丁推特帳號ASLAN聲稱，這個人就是科馬羅夫。

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