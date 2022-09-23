他問哪縣市市民對選舉最無感？　網一致推「這地區」：根本懶得回去投票

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者鄭文晴／綜合報導

九合一大選進入倒數階段，北市、桃園首長之爭尤其激烈、話題不斷。就有一名住在新北市的網友表示，對於這次選舉感到無感，因為新聞都繞著台北和桃園轉，「有沒有哪個縣市的覺得很無感的？」不少網友一致認為，最無感地區絕對是充滿死忠粉的台南和高雄，根本懶得回去投票。

一名網友在PTT以「現在哪個縣市市民對選舉最無感呢？」詢問，自己是新北市市民，對這次選舉真的無感，整天新聞不是台北，不然就桃園，「到底關我什麼事啊？」好奇有沒有哪個地區選舉也很無感。

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▲網友詢問哪個縣市選舉最無感。（圖／翻攝自PTT）

大批網友一致表示，「死忠的那群」、「擺西瓜的都無感」、「台南高雄低能塔綠班特別多，西瓜都能上」、「高雄今年真的有選舉嗎」、「台南高雄一個選舉新聞都沒有，躺著選阿」、「死忠區阿，都說自己不關心政治了」、「聽高雄朋友說這次沒什麼掛看板」、「台南高雄屏東，綠到出汁」、「死忠區，台南高雄屏東，幾乎沒聲量。」

不過也有網友表示，「新北每天都有笑話可以看」、「新北。侯友宜無懸念」、「新北看佳龍搞笑還蠻好笑的啊XD」、「新北偶爾會有笑點啦」、「新北恩恩案這麼嚴重還嫌無聊啊？」、「新北啊，黑龍都快沒招了。」