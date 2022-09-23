　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

▲大陸三鐵美少女馮競爽比賽服惹議。（圖／翻攝馮競爽個人微博）

▲大陸三鐵美少女馮競爽比賽服惹議。（圖／翻攝馮競爽個人微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名美少女「鐵人三項」運動員馮競爽參加一項比賽後勇奪第三名，並把比賽影片上傳至社群平台。不料，她穿著的「超高衩」競技服裝卻引來網友議論，甚至有人認為她穿泳裝比賽，相當不得體！對此，馮競爽親上火線回應稱，「這是比賽專用的鐵三服，經過專業機構驗證，希望大家多多包容。」

▲美少女三鐵運動員阿爽。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，阿爽（馮競爽）在比賽中取得第三名，賽後在社交平台發布視頻（影片）慶祝。然而，因當時她身穿的藍黑色緊身運動服，引起眾多眾網友的批評，不少網友在底下評論，「儘管是運動服，但是這衣服真的很不得體」、「這泳衣太尷尬了」、「一直搞不懂這項運動一定要穿這樣嗎？」

▲美少女三鐵運動員阿爽。（圖／翻攝微博）

對此，馮競爽無奈地表示，鐵人三項運動在大陸是一項比較小眾的運動，很多朋友不太了解，發出質疑很正常，「希望能夠盡自己微薄的努力去宣傳推廣這項運動，也希望大家能夠多多包容，不去網暴他人。」

馮競爽提到，衣服不是傳統意義上的泳衣，而是比賽用的鐵三服，經過專業機構驗證，印有運動員的名字，「有兩種款式，一種是帶腿的平腳緊身褲，另一種則是不帶腿的三角形比賽服。」

▲美少女三鐵運動員阿爽。（圖／翻攝微博）

對於選擇這款較「爭議」的賽服，阿爽解釋道，比賽需要游泳和騎車，會擔心緊身的褲子摩擦大腿影響成績，「另方面，作為一位愛美的女孩，喜歡穿裙子，不希望自己的大腿曬得不均勻。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
iOS 16「更新版」來了！　三大Bug有解
正宮閨蜜開嗆！許仁杰「對外演很大」：忍讓換來不堪背叛
星巴克今天加碼「快閃買一送一」！　秋季飲品現賺一杯
快訊／抄襲案再爆！　國民黨：江聰淵碩論抄襲高達40%
檳榔攤少女遭拖廁所猥褻！　精神崩潰紅斑性狼瘡
快訊／基隆樹叢驚見紅外套男屍！　妻崩潰大哭
快訊／恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」！醫嘆：我一眼就看出來了

「把窗戶當成門」跌出4樓！老婆婆「掛在晾衣竿上」拚命支撐

拜登稱不尋求與中國衝突　陸外交部：希望兩個大國「和平共處」

25歲千金「傳收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」！醫嘆：我一眼就看出來了

「把窗戶當成門」跌出4樓！老婆婆「掛在晾衣竿上」拚命支撐

拜登稱不尋求與中國衝突　陸外交部：希望兩個大國「和平共處」

25歲千金「傳收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

林志穎車禍隔2個月「陳若儀近照曝光」！　網一看超心疼：變瘦了

TOYOTA今年底新車壓軸！「大改款油電掀背」準備登場了

終於！快艇一哥雷納德即將回歸　已獲准參加5對5訓練

人妻離家出走「連劈4小王」！狂聊鹹濕拍親密❤照　老公頭頂綠炸

成旅遊熱點...小琉球交通事故多1倍　警開650紅單…這類違規最多

贊成邊境開放　柯文哲：地方政府要配合什麼講清楚

背叛交往12年演員未婚妻　塞爾提克教頭下場出爐

廣告小妹15萬粉絲團爆停更！ 突PO「暫別文」網瘋猜原因：祝福

國境將解封！20家業者未來重新上架海外突發疾病險　僅1家賠新冠

身材矮小不能等！　醫：需注意「兒童生長激素缺乏症」

慶生冰淇淋被調皮爸偷吃　小女孩暴怒大叫把他推走

大陸熱門新聞

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

6歲男童寫作業自創「象形文」...爸一看氣瘋

陸大使聯合國發言呼籲人人得享人權

掃地機器人跑到中庭打掃　兇手竟是貓

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

中共20大前夕下令軍隊改革　習近平：聚焦備戰打仗

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

更多熱門

相關新聞

杜卡迪囊括冠亞軍MotoGP亞拉岡站

杜卡迪囊括冠亞軍MotoGP亞拉岡站

今年的第15場MotoGP世界摩托車錦標賽，於本周末來到西班牙亞拉岡賽道，除了地主車手將在鄉親面前拼盡全力外，Ducati廠隊的Francesco Bagnaia能否實現5連勝也是一大焦點；不過最讓車迷激動的，還是Repsol Honda一哥Marc Marquez在經歷第4次肱骨手術、休養百天後總算重回賽場

TOYOTA麗寶辦比賽限定3款車參加

TOYOTA麗寶辦比賽限定3款車參加

足球踢出0：44遭血虐！球員賽後受心理輔導

足球踢出0：44遭血虐！球員賽後受心理輔導

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

不畏軒嵐諾風雨！1.8萬人嗨爆泳渡日月潭

不畏軒嵐諾風雨！1.8萬人嗨爆泳渡日月潭

關鍵字：

三鐵鐵人三項服裝比賽泳衣高衩

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫跟連家有關

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

Jennie、V又有情侶照外流！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面