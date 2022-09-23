三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

▲大陸三鐵美少女馮競爽比賽服惹議。（圖／翻攝馮競爽個人微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名美少女「鐵人三項」運動員馮競爽參加一項比賽後勇奪第三名，並把比賽影片上傳至社群平台。不料，她穿著的「超高衩」競技服裝卻引來網友議論，甚至有人認為她穿泳裝比賽，相當不得體！對此，馮競爽親上火線回應稱，「這是比賽專用的鐵三服，經過專業機構驗證，希望大家多多包容。」

《極目新聞》報導，阿爽（馮競爽）在比賽中取得第三名，賽後在社交平台發布視頻（影片）慶祝。然而，因當時她身穿的藍黑色緊身運動服，引起眾多眾網友的批評，不少網友在底下評論，「儘管是運動服，但是這衣服真的很不得體」、「這泳衣太尷尬了」、「一直搞不懂這項運動一定要穿這樣嗎？」

對此，馮競爽無奈地表示，鐵人三項運動在大陸是一項比較小眾的運動，很多朋友不太了解，發出質疑很正常，「希望能夠盡自己微薄的努力去宣傳推廣這項運動，也希望大家能夠多多包容，不去網暴他人。」

馮競爽提到，衣服不是傳統意義上的泳衣，而是比賽用的鐵三服，經過專業機構驗證，印有運動員的名字，「有兩種款式，一種是帶腿的平腳緊身褲，另一種則是不帶腿的三角形比賽服。」

對於選擇這款較「爭議」的賽服，阿爽解釋道，比賽需要游泳和騎車，會擔心緊身的褲子摩擦大腿影響成績，「另方面，作為一位愛美的女孩，喜歡穿裙子，不希望自己的大腿曬得不均勻。」