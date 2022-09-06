足球踢出「0：44」遭血虐！球員賽後受心理輔導　官方否認打假球

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省第十七屆省運會足球女子乙組比賽第二輪1日上午在浦江縣打響，對陣雙方是湖州隊和麗水隊。儘管現場沒有直播，但賽後一張44:0的記分牌照片和一段25秒的比賽影片，還是讓這場比賽迅速成為人們熱議的話題。有網友質疑該比賽打假球，甚至驚動大陸官媒《新華社》介入調查。

據《新華社》報導，從現場流出的影片來看，身著紅色球衣的麗水隊，在身著白色球衣湖州隊防守面前如入無人之境。這段只有25秒的影片，記錄了湖州隊丟掉最後一球的全過程。

影片中，麗水隊三傳兩倒便將球送入了湖州隊禁區。湖州隊雖然有回防，但在防守方式上顯得十分業餘，不少網友也觀察到了這一點。網友「低調一仔」說，「看比分我以為又是消極比賽的故事，看了最後一個丟球，我突然覺得她們盡力了。」

▲浙省運女足賽踢出44：0。（圖／翻攝自新華社）

湖州市體育局透露，此次代表湖州隊參加省運會女子乙組比賽的球員均來自德清縣。該知情人士表示，「本地開展女足的單位不多，我們委託德清縣組隊參加的。」

德清縣體育局相關負責人否認了打假球的可能。據該負責人透露，德清縣這次組隊以在校普通學生為主，平時訓練時間相對有限，再加上組隊較為倉促，而對手麗水隊是體校生，因此兩隊在場上差距明顯。

麗水體育局相關負責人隨後證實，麗水女足平常進行的是專業訓練，再加上當地女足水平在省內屬於相對拔尖的水平，因此取得大勝也在情理之中。該負責人還表示，麗水女足實力在浙江也並非鶴立雞群，她們在首輪比賽中不敵台州，這次能取得大勝，實在是湖州隊實力不濟。至於為何麗水隊在已經確保勝利的情況下仍不收手，最終釀成44球「慘案」，該負責人說，「競技體育，一般來講，不會手軟，基本上能打多少就打多少，就這麼回事。」

在出現44:0這樣的「慘案」後，湖州、德清相關部門第一時間對隊員們進行了心理疏導。