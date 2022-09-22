　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南第二監獄20日下午一名林姓受刑人假釋出獄，好友蔡姓更生人率眾到場替林男接風，不料卻放鞭炮、挑釁警方，爆發滋擾案。檢警經拘提傳喚蔡嫌等14人到案後，21日晚間依妨害公務、組織犯罪等罪嫌移送8人至台南地檢署偵辦，其中蔡姓主嫌等4人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，檢方因此向台南地院聲請羈押，稍早法官裁定全部交保。

▲蔡姓男子等8人於21日晚上被麻豆分局移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南二監滋擾案主嫌蔡男遭移送。（圖／記者林悅翻攝）

法官4項裁定如下：
1.蔡○諺以6萬元、蔡○翰以2萬元、張○嘉以3萬元、曾○宏以3萬元交保。
2.羈押及禁止接見、通信之聲請均駁回。
3.被告4人均不得與本案其餘共犯或被害人為直接或間接之通話、通信、聯繫等聯絡、接觸行為。
4.被告4人均就本案不得有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等行為。 

警方調查，林男20日下午假釋走出南二監，曾為獄友的蔡姓更生人率眾近20名青少年到場接風，還對現場管理員及警方叫囂、推擠等，雙方一度爆發衝突。案經警方查辦，共拘提8人、通知到案說明者7人，經檢察官訊問後，認為主嫌蔡嫌等4人涉妨害秩序、另蔡姓主嫌所涉侮辱公務員犯行，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地院聲請羈押。

據了解，聚眾滋擾案的蔡姓主嫌有過失傷害、重傷害、公共危險、藏匿人犯、詐欺等刑案紀錄，而假釋出獄的林姓受刑人有恐嚇取財、侵占、傷害、槍砲、毒品等刑案紀錄，他們在入監前即是好友，2人也同在南二監服刑，也是好獄友，蔡嫌獲知林男因案判刑9年6月，經服刑超過3分之2，且表現良好而獲假釋即將出獄，為了替好友接風，而精心籌備這場「接風儀式」，沒想到卻搞成這樣。另警方通知林男到案協助釐清相關案情，林男堅稱他自始至終都「不知情」。

▼蔡嫌率眾替假釋好友接風，與現場警方發生衝突。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡姓男子等8人於21日晚上被麻豆分局移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
啪啪越南學生喊「不知少女15歲」　法官判無罪：國情不同
快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全交保
快訊／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭
「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日
快訊／邊境再鬆綁！9月29日起恢復免簽國家入境
快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」撞重機！　騎士卡車底送醫
利率升破6年新高　千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯
台灣有錢人大增！「身價破3千萬」人數將成長86％　超越日韓
快訊／日圓狂貶！　日本政府「時隔24年」首度出手干預

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

啪啪3次越南學生喊「不知少女15歲」　法官2度判無罪：國情不同

快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

快訊／女墜樓慘死住家社區！　老父在家沒發現⋯獲知激動痛哭　

快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」！撞直行紅牌重機　騎士4肢全斷送醫

捧323萬現金買泰達幣！下秒遭噴辣椒水搶劫　台中囂張3匪下場曝

鄰居機械車位取車「他百萬名車慘夾爆」　沒做1動作獲賠金額減半

快訊／國1南下356.9K車禍「1車翻覆在中線」　封閉2車道後方回堵

金門大橋10月通車！驚見「鋼筋裸露+蜂窩狀」　高工局：安全無虞

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

啪啪3次越南學生喊「不知少女15歲」　法官2度判無罪：國情不同

快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

快訊／女墜樓慘死住家社區！　老父在家沒發現⋯獲知激動痛哭　

快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」！撞直行紅牌重機　騎士4肢全斷送醫

捧323萬現金買泰達幣！下秒遭噴辣椒水搶劫　台中囂張3匪下場曝

鄰居機械車位取車「他百萬名車慘夾爆」　沒做1動作獲賠金額減半

快訊／國1南下356.9K車禍「1車翻覆在中線」　封閉2車道後方回堵

金門大橋10月通車！驚見「鋼筋裸露+蜂窩狀」　高工局：安全無虞

升息半碼差多少？存款、房貸、股市、保險　4大理財商品影響一次看

10／13起0+7！5家旅遊業者推優惠　赴日旅遊再送1000萬日圓防疫險

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

柯佳嬿「老妝扮相」零包袱！　還原上妝過程呆坐5小時：差點得恐慌症

CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

金世正《社內相親》爆紅！　傳「回歸《驅魔麵館2》」公司回應了

比特犬偷跑出門被抓包　虎媽一吼「癱軟機車道」尾巴心情藏不住

狄驤／美股道瓊大跌500點　低接上天堂還是入地獄？

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

台灣版世足賽今年由海地主辦　從最弱到最強！挑戰衛冕冠軍

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳　律師說話了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹激發全台愛心　專戶善款爆量今關閉

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

南二監囂張接風嗆警　帶頭小弟起底

人妻受不了「員工旅遊要帶婆婆」！訴離敗訴

不爽媳婦！婆婆剪爛「孫女2件洋裝」塞火龍果染色

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

更多熱門

相關新聞

美食作家分享暖心小插曲　引黃偉哲親回

美食作家分享暖心小插曲　引黃偉哲親回

今年度的國際級美食評鑑《米其林指南》，台南市共有44間餐廳、店家入選，南市觀旅局特別於昨（21）日假台南遠東香格里拉舉辦「2022台南美食讚」表揚分享會，邀請入選的店家與會，並由台南市市長黃偉哲親自頒贈紀念獎章。

「囂張接風」延燒！　南二監進行內部調查

「囂張接風」延燒！　南二監進行內部調查

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調

南二監騷動帶頭者起底　曾是「交友詐騙」首腦

南二監騷動帶頭者起底　曾是「交友詐騙」首腦

關鍵字：

南二監台南假釋監獄

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面