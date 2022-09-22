快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南第二監獄20日下午一名林姓受刑人假釋出獄，好友蔡姓更生人率眾到場替林男接風，不料卻放鞭炮、挑釁警方，爆發滋擾案。檢警經拘提傳喚蔡嫌等14人到案後，21日晚間依妨害公務、組織犯罪等罪嫌移送8人至台南地檢署偵辦，其中蔡姓主嫌等4人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，檢方因此向台南地院聲請羈押，稍早法官裁定全部交保。

▲南二監滋擾案主嫌蔡男遭移送。（圖／記者林悅翻攝）

法官4項裁定如下：

1.蔡○諺以6萬元、蔡○翰以2萬元、張○嘉以3萬元、曾○宏以3萬元交保。

2.羈押及禁止接見、通信之聲請均駁回。

3.被告4人均不得與本案其餘共犯或被害人為直接或間接之通話、通信、聯繫等聯絡、接觸行為。

4.被告4人均就本案不得有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等行為。

警方調查，林男20日下午假釋走出南二監，曾為獄友的蔡姓更生人率眾近20名青少年到場接風，還對現場管理員及警方叫囂、推擠等，雙方一度爆發衝突。案經警方查辦，共拘提8人、通知到案說明者7人，經檢察官訊問後，認為主嫌蔡嫌等4人涉妨害秩序、另蔡姓主嫌所涉侮辱公務員犯行，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地院聲請羈押。

據了解，聚眾滋擾案的蔡姓主嫌有過失傷害、重傷害、公共危險、藏匿人犯、詐欺等刑案紀錄，而假釋出獄的林姓受刑人有恐嚇取財、侵占、傷害、槍砲、毒品等刑案紀錄，他們在入監前即是好友，2人也同在南二監服刑，也是好獄友，蔡嫌獲知林男因案判刑9年6月，經服刑超過3分之2，且表現良好而獲假釋即將出獄，為了替好友接風，而精心籌備這場「接風儀式」，沒想到卻搞成這樣。另警方通知林男到案協助釐清相關案情，林男堅稱他自始至終都「不知情」。

▼蔡嫌率眾替假釋好友接風，與現場警方發生衝突。（圖／記者林悅翻攝）