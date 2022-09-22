快訊／台南大橋車站驚傳「女子落軌」　區間車緊急停車

▲台南永康大橋車站22日晚間傳出有女子落軌，稍早傷者被緊急送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康大橋車站22日晚間9時許傳出列車傷亡事故，台鐵3266次區間車進站時，發現一名女子落軌，立刻緊急停車。台南市消防局據報，馬上出動大橋特搜分隊救護人員前往搶救，第一時間在月台上為傷者進行救護，將人送往永康奇美醫院。至於肇事原因待查，但意外已造成台南至永康間列車延誤。

▲台鐵指出，受事故影響，台鐵自22日晚上9時4分起，台南站至永康站間南下、北上列車以東正線單線雙向行車。

初步了解，該區間列車係晚上9時2分許駛入大橋車站時，車站人員發現有1名女子疑似跌落月台下鐵道，列車緊急停車，並通報鐵路警察局台南分駐所人員。

台南市消防局人員到場後，初步檢視女子身上多處擦挫傷，意識清楚，立刻將其檢傷固定，並移上救護車送往永奇美醫院救治。

初步了解，該名女子案發前在車站月台等車，但在列車進站前，不知何故竟跌落月台下鐵道而受傷，警方及消防人員詢問該名女子跌落鐵道原因，該女子回應「我自己也不知道」。

鐵路交通已於晚上9時45分許恢復通車，目前該名女子落軌原因由鐵路警局高分局台南分駐所警方調查中。