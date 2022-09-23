災後重建路遙遙！徐榛蔚傅崐萁拜會慈濟　顏博文：盡可能承擔

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁拜會慈濟慈善基金會團隊，盼藉慈濟大愛協助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918大地震後，災後重建路遙遙，在政府資源有限的情況下，急需各界協助復原，縣長徐榛蔚會同立法委員傅崐萁22日前往慈濟靜思堂，訪晤慈濟慈善基金會執行長顏博文及基金會團隊，期盼藉由慈濟大愛的力量，支持鄉親重新回到原有的生活。顏執行長感念徐縣長及傅立委心繫災民、苦民所苦，慈濟將盡可能投入幫助災後重建，讓鄉親免於無家可歸。

▲▼徐榛蔚與傅崐萁一同表達對慈濟的肯定並懇求慈濟伸出援手。

徐榛蔚表示，918地震花蓮南區各地都有災情，花蓮縣政府自9月19日起會勘各災區，現在也開始復建工程，包括公共建設、房屋及民眾心理，感謝慈濟醫院提供豐富的資源，全力救助住院傷患。對於弱勢鄉親被貼上紅單或黃單的房屋重建，以及學校校舍補強或重建，仍需要慈濟大愛的協助，希望短期間可以組合屋的型式替代，讓鄉親及學生能盡快安定生活。

立委傅崐萁感謝慈濟慈善事業基金會每當在花蓮發生天災的當下，立即協助民眾的安置，撫慰民心，更有相當多的支援重建經驗。918地震發生之後，除了多數民宅損壞之外，有四座大橋受損無法通行，包括高寮大橋、崙天大橋、長富大橋、玉長大橋等，多間學校校舍也遭受影響，在政府資源有限的情況下，盼慈濟發揮大愛精神，協助紅單房屋的拆除及鄉親的安置。

▲顏博文指表示，未來將盡可能承擔，協助鄉親心理慰問及房屋重建。

顏博文指出，慈濟慈善基金會理解災民的痛，未來將盡可能承擔，協助鄉親心理慰問及房屋重建，對於學校校舍的毀損，以南投921大地震災後的經驗來看，未來慈濟將結合花蓮縣政府及土木技師公會逐一鑑定，後續討論是否需要協助補強或拆除後異地重建。

教育處代理處長翁書敏說明，目前統計地震後共計有50所學校提報有災損的情形，其中有15所學校需要安全結構評估鑑定，已協請建設處辦理；需進行線上教學的學校，包括春日國小、東里國中及富北國中等，其中富北國中同時需要結構鑑定。