爸爸走了…和美小兄妹遭斷水2個月　自來水來了「終於可以洗澡」

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣和美鎮一對小兄妹父親因腸胃道出血休克病逝，家中頓失經濟支柱，慘被斷水斷電2個月，不但日常洗澡用水成問題，也沒錢支付學費、喪葬費，昨(20日)事件曝光後引起社會大眾關注，今(21日)上午自來水公司已前往復水，稍早電也已經恢復，台電也已恢復供電。

▲彰化和美小兄妹家中被停水2個多月，今自來水公司派員復水。（圖／記者唐詠絮攝）

議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，並於19日病逝，小兄妹頓失依靠。

賴清美說，小朋友住家已經被停水兩個多月，生活已經不好過，小兄妹的父親於19日病逝，小兄妹連三餐都有問題，如何籌出父親的喪葬費用更是讓他們難過又無助。昨日得知後，她前往關心，並緊急連繫政府相關單位協助。

彰化縣社會處表示，白男近期病況惡化，已主動提出申請並已核列低收入戶，協助醫療及健保等補助。白男病逝後，家中經濟陷入困境，遭停水停電的部分已由社工連結資源，提供急難救助金予以協助。

縣長王惠美得知白男病逝，即請社會處派員關懷，後續將持續協助白男喪葬事宜、未成年子女的生活照顧。白家在停水2個多月後，昨經媒體披露，今上午自來水公司已派員前往白家復水，讓小兄妹基本生活用水能得到保障，台電也已恢復供電。

▼小兄妹家中原本經濟就不寬裕，日前父親病逝，更頓失依靠。（圖／議員賴清美提供）