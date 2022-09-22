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地震撼花東！國家防災日地震避難訓練　花蓮登場

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年國家防災日地震避難掩護訓練在花蓮登場。21日總統蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練，了解身心障礙學生如何在教師的訓練及引導下進行地震避災，校園演練成果深獲總統及與會長官肯定。

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

校長馬心正引領全校師生共同演練，在這次演練中，花蓮特教師生接獲警報後就地掩蔽，教師安撫情緒障礙學生，以及協助輪椅生及肢障學童使用自走式避難梯，從高樓層疏散至集合地點。不僅強化師生防災意識，讓師生能判斷各種災害情境，達到自救與互助目的。

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次演練由於受到中央高度重視，總統蔡英文、秘書長顧立雄、教育部長潘文忠、內政部長徐國勇、政務委員張景森、災防辦公室主任吳武泰、司長李政軒及各界專家學者皆齊聚一堂給予評析指導。

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蔡英文致詞先向徐榛蔚問候，接著肯定特教學校師生認真演練成果，也感謝教育部及各級學校持續推動災防教育，增進教師、職員及學生們如何保護自己生命的知識。蔡英文也期望學校與社區共同推動防災教育，打造安全的韌性防災校園，給學生們一個安全成長的學習環境。

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蔡英文致詞表示，肯定特教學校師生認真演練成果，也感謝教育部及各級學校持續推動災防教育。

花蓮適逢918強震侵襲災後復原階段，對於天然災害如何進行減災與整備，在此刻更彰顯其重要意義。徐榛蔚及縣政府團隊長期致力於各級學校的防災校園推動工作，積極與中央進行跨部會合作，協力檢視災害防救計畫及相關配套措施，落實身心障礙者能於平等基礎上，充分有效地參加與自身生命息息相關之災害預防活動，減少憾事之發生。

▲▼蔡英文率中央部會官員，在縣長徐榛蔚陪同下前往國立花蓮特殊教育學校視察演練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與立委傅崐萁向參加演訓人員表達感謝慰勞之意。

1999年9月21日921集集大地震，造成2,415人死亡、29人失蹤、1萬1,305人受傷、房屋毀損10萬餘戶之嚴重災情，為提升地震防災應變之能力，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」，提升全民防災意識與應變能力。

配合國家防災日，中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，全國高中中等以下學校今日也同步實施地震避難掩護演練，各公私立大專校院及幼兒園運用手機下載地震預警警報app或接受國家級地震警報訊息，透過校內廣播系統、大聲公或依校內現有設施發布進行演練，於災害發生時有效自救。

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