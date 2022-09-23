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社會 社會焦點 保障人權

921強震「嬤爬出三合院」逃死　撕玄天上帝符咒發生驚呆事

玄天上帝。（圖／翻攝樂成宮官網）

▲玄天上帝。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

921大地震發生至今已23年，隨著時間推移，許多人漸漸淡忘傷痛，但台東近日接連發生強震，讓當年有如惡夢般的夜晚，再度為台灣人心中蒙上一層陰影。據傳，雲林一名阿嬤當時住在破舊的三合院中，地震發生後三合院絲毫無損，後來她打算搬往台北，便將貼在牆上的「玄天上帝」符咒請下，下一幕讓她當場嚇傻。

資深媒體人林裕豐過去曾在節目《新聞挖挖哇》分享，他的姨婆住在雲林鄉下的三合院老家，房子相當破舊，當時他們還特地向玄天上帝請示了符咒，貼在三合院的牆上，希望神明庇佑家人安全。

林裕豐透露，921大地震發生後，全台各地都傳出房屋倒塌，姨婆當晚更是被搖到站不穩，趕緊從屋內爬出。令人意外的是，姨婆仔細檢查後，赫然發現破舊的三合院竟完全沒有損壞。不過，家人擔心會有餘震，因此表哥堅持將她接上台北，姨婆只好答應，隨即向玄天上帝請示撕下符咒，準備搬到台北。

沒想到，符咒才剛撕下，親戚站在三合院前拍照時，後方突然傳來「呼」的聲音，一回頭發現房子竟倒塌了，「好像粉碎掉一樣，整個軟下來」。他們猜測，當時地震房子沒有倒塌，應該是玄天上帝的符咒在撐著，符咒一請下來，力量沒有了，房子也跟著粉碎。

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