用彎弧牆壁劃分空間！「大地色」打造華麗舒適的生活空間

文／時尚家居

本案為方正的四方屋形，設計師大膽以弧形隔間區隔公私領域，巧妙的營造流線的柔和美，並將空間留給最需要的區域，依此安置更多符合業主生活機能與日常習慣的規劃，格局底定後，以簡單卻顯華麗的方式形塑空間氛圍，素淨的白打造典雅的公領域，私領域則攙和了大地色系與舒適的質地，打造既華麗又舒適的生活空間。

弧形格局 最有效的空間利用

在方正且不算大的空間中，捨棄一般以直線畫分格局的方式，設計師大筆一揮，利用S形的牆面區隔公私領域，不僅營造了柔美的順暢弧度，讓格局顯得更有趣，也替每一個區域爭取到最足夠的使用限度，讓每一寸空間都發揮最大的效益。

玄關邊包含了收納櫃與佛壇，以與周邊櫃體同造型的方式打造佛壇，符合業主信仰需求，同時與室內氛圍相融不違和；頂天立地櫃體表面飾以明鏡，利用反射放大空間感的同時，更能當做出門前檢視的穿衣鏡使用，一舉兩得。弧形隔間替餐廚空間爭取到電器櫃的餘裕，還能收納寵物貓的跳台及相關用品，廚房設有洗碗機、烤箱與紅酒櫃，實用機能一應俱全，由於與露台相連，餐廚空間不設餐桌，方便花藝師業主工作時搬入置於露台的大長桌，連結露台與室內空間，形成自然光充足的工作區，空間使用彈性多元。

素雅純淨 簡單又華麗

整體空間以純淨素雅的白色為基底，並利用飾條與弧度的線條裝飾流動的華麗感，局部以金、黃、米色的五金及布料元素，延續大氣的恢弘，更強調舒適的氛圍。臥室門片以暗門方式呈現，關上門時，由電視牆開始一氣呵成，形成完美的流暢弧線，門旁並設置供貓大人來去自如的小拱門，提供生活便利性的同時，更增加生活樂趣。

圓弧線條延續到睡眠空間，弧形的天花與梳妝台，修掉銳角，更修去壓迫感，提供舒適的休憩區域。空間設計師最大的任務就是規劃符合業主需求與喜好的生活空間與機能，簡單的基底，像是預留畫布給花藝師同時身為網紅的屋主，或許掛畫，或許插花，都能變化出專屬於個人的不同風貌，讓空間更具個人風格，也更有無限的可能性。

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