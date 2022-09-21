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【廣編】2023 LDA全球設計大賞 　免費翻譯報名服務最後倒數

▲▼Lexus Design Award全球設計大賞,設計,台灣,LDA。（圖／品牌提供）

▲2023 LDA全球設計大賞3位評審及4位導師，從左至右為評審Paola Antonelli、Karim Rashid和Simon Humphries，另有導師Marjan van Aubel、Joe Doucet、Yuri Suzuki和Sumayya Vally。

圖、文／Lexus提供

2023 Lexus Design Award全球設計大賞（簡稱LDA）以「Design for a Better Tomorrow 設計更美好的明天」為主題，活動進入最後徵件倒數階段。近期宣布邀請全球大師級設計人擔任評審及導師，一同攜手用設計力量，持續培育新世代設計師們逐步茁壯。

LDA從使用者體驗與社會需求角度，鼓勵全球青年設計師，打造能造福世界、提升幸福的感嶄新藍圖。為此，Lexus台灣區特別舉辦2023 LDA專屬活動，透過《大師觀點線上講座》，邀請浩漢設計 - 林炳昕總監與桔禾創意整合 - 張漢寧執行長，以對談分享方式剖析前兩屆Lexus全球設計大賞獲獎作品，吸引2千餘人參與。LDA Taiwan Workshop亦已於北部、南部共舉辦2場次，達60組學員熱烈參與，當天提案的題材多元豐富，水資源再利用、無障礙運輸、糧食缺乏、水力發電到樂齡照護等議題，皆有創新解決構思。其中入圍6強者不僅獲頒獎項及與獎金，更另外獲得設計導師親自線上指導的機會。

2023 Lexus Design Award全球設計大賞，期待用設計帶來更美好的明天，活動徵件至10/16（日）23：59止，台灣免費翻譯報名服務至9/30（五）23：59截止，詳細參賽及報名資訊請見2023 Lexus Design Award全球設計大賞台灣官方網站：http://www.lda.com.tw。

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