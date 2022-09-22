一週2次！老公用「前女友照片」洩慾　她忍1年崩潰：算精神出軌嗎

▲原PO和老公已經結婚3年。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些男生會看照片、影片來解決生理需求，不過對象若是前女友，身為老婆可以接受嗎？一名女網友發文表示，她去年發現老公竟會拿前女友的照片「DIY」，這樣算精神出軌嗎？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「老公看著前女友照片打手槍」為題發文，提到她和老公已經結婚3年了，不過去年卻發現對方會拿著前女友的清涼照來解決生理需求，且一週2次都是拿著前女友照片，「這樣算精神外遇嗎？」

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原PO透露，前女友其實早已結婚，不過老公還是會和對方聯繫，讓她感到相當無奈，「請問我該怎麼辦呢？」

貼文一出，就有網友直呼，「這個真的不行欸」、「以牙還牙，他有前女友，你也有前男友啊」。不過也有些網友則認為，「是不是跟你做完，滿意度不夠才自己打，這樣子有把你餵飽，也沒有什麼問題」、「男人，就算不是前女友，也會上網找清涼照的，好好溝通」。

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