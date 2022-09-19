只偷內衣褲！前男友變賊侵門「討回禮物」…推給死人下場超慘

▲琳琳住家遭小偷光顧，卻只有內衣褲等衣物遭竊，查出是前男友潛入想全討回去，他被判刑1年6月。（圖／pixabay）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名女子琳琳（化名）住家某天遭人破壞門窗入內行竊，但清查損失後發現只有幾套洋裝、內衣褲等不見，財物都原封不動，原來是她與前男友交往期間，男友送她這些衣物，分手後對方卻想將這些物品討回來，才偷偷潛入自行拿走。調查過程中男子還想將罪嫌推給一名已死亡的同事，稱自己當天在家睡覺，法院認為男子無悔意還強辯，依侵入住宅竊盜罪重判1年6月，可上訴。

根據判決，這名男子姓黃，跟前女友琳琳交往期間送了她幾套洋裝、長褲、內衣褲等，但分手後竟想向她討回這些東西，琳琳沒有理會，而黃男仍不死心，在2020年10月1日晚間，騎車前往琳琳住處，破壞廁所鐵窗後爬進屋內，只偷走他送的衣物，其他什麼物品也沒動。

琳琳報警後，警方調閱監視器很快追查出戴口罩、穿黑色雨鞋的男子涉有重嫌，琳琳靠著熟悉的身影與走路樣子，一眼指認出就是黃姓前男友，黃男到案後辯稱畫面中人物不是他，當天他吃藥後在家睡覺沒出門，又說他有時候會將機車借給王姓同事騎，但這名王姓同事根本已經過世，身形也明顯不符。

南投地院審後認為，黃男不思理性解決感情糾紛，卻破壞門窗侵入他人住宅行竊，被逮後又飾詞狡辯、未見悔意，未與琳琳和解，之前又曾因公共危險案件及妨害性自主案件，被判刑17年，素行不佳，依侵入住宅竊盜罪處1年6月徒刑，不准易科罰金，仍可上訴，偷得的內衣褲等全沒收。