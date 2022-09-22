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台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了！內幕曝光…女警男友被攔偷拍復仇

▲台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警上班值勤時看火影忍者，被人側錄PO網，市警五分局查證屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蕭員用午膳時利用公務電腦播放《火影忍者》遭人側錄PO網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警局第五分局北區實踐派出所日前遭網友爆料，交通隊一名蕭姓員警上班執勤時間以公務電腦爽看知名日本動畫《火影忍者》，畫面光後立即引起熱議，蕭員也因此遭記過並調職。據傳，該畫面疑似為同駐所的女警男友所拍攝，當天該名男子到駐地找女友，但卻遭蕭員攔下，疑似為此挾怨報復。但對於這一說法，警方不願證實，僅表示側錄影片是否為非警職人員於駐地內藉機拍攝，目前仍積極調查中。

有網友在「記者爆料網」LINE群組上傳兩段影片，台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警竟在上班執勤時間，利用公務電腦播放日本動畫《火影忍者》，且看得相當入神，連遭人側錄都渾然不知。

畫面曝光後，台南市警五分局立即介入調查，表示蕭員隸屬五分局交通事故處理小組，當天19日下午2時許處理A2（車損、人員受傷）車禍事故後返隊休息用膳後，以公務電腦觀看火影忍者影片約10分鐘，違反勤務紀律屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務，五分局重申服勤時段不得從事非公務行為，否則予以從重從嚴處分，決不寬貸。

該段畫面為何會在爆料網上流出？又是誰所側錄？據傳，19日當天一名女警男友到所尋訪女友，蕭員發現後立即攔人，並詢問「你是誰？」當男子表明來意後，蕭員因覺男子非警職人員有所不妥，因此拒絕男子進入，但事後該男成功聯繫上女友，並由女警帶入駐地，男子因此以手機側錄下蕭員觀看《火影忍者》動畫畫面並PO網，報復意味濃厚。惟對這一說法，警方不願證實。

女警男友到駐地找女警視同訪客，並沒有違反規定，且一樓辦公室係公開開放空間，並無違反規定情事。惟到底女警男友來訪的目的為何？是否與蕭員發生爭執或口角，警方表示，目前正由督察人員調查中，調查內容不便透露。

據了解，蕭員平日勤務正常，待人和氣，也沒有與人結怨，蕭員也不明白為何會被人側錄檢舉。另警察勤務一班是12小時，在勤務時間內用膳是可以自行視公務而調整，惟全部時間均視為勤務時間，所以縱使蕭員執行車禍處理事件返隊用膳，並利用這段用膳時間以公務電腦觀看火影忍者動畫影片，仍視同違反勤務規定。

▼蕭員看《火影忍者》看得入迷，渾然不知遭人側錄。

▲台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警上班值勤時看火影忍者，被人側錄PO網，市警五分局查證屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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