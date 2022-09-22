實施0+7後「何時降2級警戒？」王必勝：很久就取消了

▲王必勝坦言，口罩鬆綁會比較晚討論，跟0+7沒有關聯。（圖／ETtoday新聞雲直播）



網搜小組／劉維榛報導

29日第一波入境鬆綁上路，包括旅客提升至每週6萬人次、不PCR改快篩；第2波「0+7」則預計10月13日實施，至於口罩解禁部分，指揮官王必勝直言，與「0+7」沒有關聯，時間會比較延後一點。對此，有媒體追問「2級警戒是否為降級？」王必勝則回應「現在已沒有2級警戒，很久以前就取消了！」

針對民眾關心的口罩解禁部分，王必勝表示，口罩鬆綁會比較晚討論，跟0+7沒有關聯，看疫情狀況才會做相關討論，有結果才會進行相關鬆綁，時間會比較延後一點。

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由於接下來將面臨流感疫情，外界也關心口罩不解封是否和此有關？王必勝說，目前就是考慮新冠肺炎，當然口罩戴好，也可以防止很多傳染疾病，但因為戴口罩也有很多不舒服的狀況，所以也會納入考慮，但一樣還是晚一點才會討論相關事情。

另外，有媒體追問「邊境鬆綁後，2級警戒有同步降級準備嗎？」對此，王必勝先是回應「現在已沒有2級警戒，很久以前就取消了」，語畢後還一臉疑惑與同仁確認一番。事實上，目前本土疫情已不適用過去警戒標準，王必勝8月曾提到，防疫措施持續與時俱進調整，先前目標以清零為主，現在則是與病毒共存，有請相關單位檢討過去兩年指引，如果有需要就持續，沒有實際需求的就會撤掉，並非警戒的降級。

至於邊境鬆綁，就怕保險業者壓力會再上升。王必勝回應，原則是不考慮防疫險相關問題，目前只會考慮防疫措施。