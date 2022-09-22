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入境＋口罩「3階段神速解禁」一次看！網卻戰翻

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲10月中後，民眾口罩有望解禁。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

國境解封終於等到了！指揮中心指揮官王必勝透露，29日第一波入境鬆綁（每周入境旅客提升至每週6萬人次、不PCR改快篩），而入境者免居檢最快10月13日「0+7」就能上路，最後大家最關注的口罩解禁部分，會在「0+7」之後實施。王必勝強調，未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴」。

《ETtoday新聞雲》整理入境時程懶人包，院長蘇貞昌今（22）日表示，國境解封的3項條件已做足準備，「0+7」實施時間點大約落點在10月13日左右，屆時開放措施包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲入境29日第一波鬆綁。（圖／記者李毓康攝）

►9月29日：第一波入境鬆綁

9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，現階段仍以3天檢疫加上4天自主防疫為主，隔離處所採1人1室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

►10月13日：預計入境「0+7」上路

針對「0+7」時間點，王必勝語帶保守回應「要再觀察一個禮拜」，但被追時間點是否「最晚是10月15日前？」他也回應「是」。由於日期需要專家小組會議再做最後討論，包括召集人張上淳等，一致認為需要走向邊境開放，但同時是需要國內疫情可控的時間。

值得注意的是，「0+7」後，居家檢疫通知書會不再發放，防疫車輛及防疫旅館也會做調整，也會停止下列服務：人員電話關懷、雙向簡訊及防疫追蹤系統等追蹤機制、發放防疫手機和手機門號的電子監督措施。

此外，「0+7」正式上路後，入境者如無症狀，可搭乘大眾交通工具；非免簽國開放入境，一般社會訪問及觀光取消限團令。

►10月13日後：口罩有望解禁

王必勝表示，口罩令解除時間點「會在0+7後」，但邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴。」例如，大眾運輸系統因為仍是密閉空間，還是需要戴口罩。

該消息曝光後，網友卻是看法兩極，一派歡呼「可以準備日本？自由行」、「謝謝我終於可以跟家人團聚了」、「全世界早就大開國境了，台灣算是慢的，怕確診的人自行作好衛生及戴好口罩。沒打疫苗的人趕快去打，國境開放經濟才會活絡」；另一派則憂心喊話「台灣真的準備好了嗎」、「我開始感覺台灣要慘了」、「然後再爆發一次」、「大家自求多福」、「限劑令也一併取消吧，疫苗也不用再催針了」。

▼疫情3年多來，10月將迎來「0+7」入境新制。（圖／記者李毓康攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

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