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花蓮5大橋震毀！修建經費初估37億　縣府盼中央以災害準備金挹注

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東918強震後第三天，花蓮縣長徐榛蔚21日陪同總統蔡英文視察玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形，徐榛蔚盼中央苦民所苦，儘速馳援花蓮強震災後復原。

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

玉興橋位於台九線玉里鎮，為連結玉里鎮及卓溪鄉兩地重要橋梁，且為花東安全景觀大道計畫中的一項重點拓寬工程。自2020年度開工以來，第一次橋梁吊掛作業在3月，甫完成便發生3月花蓮規模6.6地震，第二次吊掛在今年9月，又遇上918強震，32支I型梁有4支掉落，12支移位，幸而沒有人員傷亡。

除玉興橋外，立法委員傅崐萁現場也向中央力陳918強震造成花蓮五處重大橋梁嚴重損害。據花蓮縣政府統計，高寮大橋因強震造成橋梁多數墩柱損壞、橋梁錯位，東側引道塌陷損壞，橋梁幾乎全數傾倒。重建工程約需28個月，工程總經費計約15.1億元。

另崙天大橋因強震造成橋梁上部結構發生6跨落橋。重建預估工期約16個月，工程總經費約6.8億元。玉長大橋因強震造成橋梁多數橋墩發生嚴重破壞(剪力破壞)，橋梁雖未傾倒，但幾乎所有橋墩已無法發揮應有承載能力。重建工程約需26個月，工程總經費計約13.9億元。

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚與傅崐萁向蔡英文說明強震造成損害情形並向中央爭取修建經費。

此外，長富大橋地震造成橋梁東側引道路面隆起、橋梁伸縮縫開裂、橋梁錯位、止震塊破壞及擋土牆、護欄擠壓破損等情形。修復工期約14個月，總經費9千萬元。萬寧陸橋橋梁東、西側引道路面塌陷、翼牆破壞、護坡龜裂等受損情形嚴重，若發生落橋，恐影響鐵路通行。修復工期約12個月，總經費約需3千萬元。目前五座橋梁皆於災害發生後封橋並禁止人員通行，重建及修復總經費初估高達37億元

交通部公路總局陳文瑞局長說明到，玉興橋受強震影響受損之預力樑必須重新施作，工期約45天。除玉興橋續建外，玉里大橋目前舊橋是否要整建或重建，目前仍評估中。對於傅委員所提五條橋樑，蘇貞昌院長會勘後特別指示工程會以災害準備金協助。

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蔡英文表示，感謝公路總局在震後三小時將台九線全線搶通，即時提供花東強震地區搶救災運輸系統，支援赤柯山與六十石山清組作業以便疏散受困旅客。關於傅立委所提出五座受損橋樑，她籲請相關部會協助提報災害準備金申請經費挹注，也希望盡快恢復玉興橋施工，餘震不斷蔡英文提醒施工單位注意工程安全。

徐榛蔚在視察玉里高中時提到，玉里高中奠定了南區高等教育的基礎，地層的擠壓、隆起、滑動不僅損害了數所南區美麗的校園，東里國中災情亦相當嚴重，地下管線幾乎完全毀損，建請蔡總統也前往視察。教育是百年大計，許多學校震後滿目瘡痍的景象讓人不捨。徐縣長也特別提到，因強震侵襲，許多民宅幾乎不能居住，牆倒屋毀每天都在發生，嗣後不論是房屋拆除費、房屋補貼或者協助災民依親都需要龐大的金額與資源，盼中央能真的聽見地方居民的心聲，盡速還給居民住的安全。

▲▼蔡英文視察花蓮玉里鎮玉興橋、玉里高級中學及東里車站受損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

總統蔡英文表示，關於玉里高中目前應徹底且深入地做好災後盤查，有關徐縣長所以建議民宅毀損部分，再請花蓮縣政府提供詳細的背景資料，讓中央檢視是否可以專案處理。蔡總統也提到災後復原就是與時間賽跑，餘震不斷情況下災害可能再次來襲，也期望能藉由災後復原強化各項結構，以預防未來災害。

強震造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落、自強號列車出軌，還有多處鐵路有彎曲隆起現象，鐵路橋梁也受損嚴重，軌道也持續修復中。從花蓮到台東的鐵路通行會以類火車模式替代，以公路客運接駁，每天上午6時至晚上8時，原則每站都停、1小時1班，但會視情況機動加班。9月20日公路接駁，上、下行合計開行105班，接駁 3,060人次。

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